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Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

24 декабря 2021, 13:30  •  209 • Политика
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться
Тирасполь готов оплатить "Газпрому" долг суммой, превышающей 7 миллиардов долларов. Однако власти Молдавии не выдают соответствующего разрешения, указал глава Приднестровья Вадим Красносельский.
Ранее молдавский лидер Майя Санду заявила, что совокупный долг Кишинева перед российской компанией составляет примерно 7,5 млрд долларов. Немалая часть указанной суммы приходится на Приднестровье, задолженность правого берега Днестра составляет около 430 млн.
Красносельский указал, что Тирасполь готов обговорить с "Газпромом" вариант оплаты. Однако властям никто не дает возможностей установить прямые договорные отношения. Власти Приднестровья направили главе правительства Молдавии Наталье Гаврилице письмо с просьбой о предоставлении лицензии на установление указанных правовых отношений с российским монополистом. Однако ответа не последовало.
Как считает глава Приднестровья, такую реакцию нужно трактовать как отказ Кишинева. Поэтому позиция Молдавии по вопросам оплаты задолженности двойственна – власти не желают предоставлять Приднестровью свободу в вопросе оплаты поставок российского газа. При этом утверждая, что не считают долг своим.
Как отмечает источник, ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что проблему с задолженностью перед "Газпромом" необходимо решить политическим способом.
Премьер Молдавии сообщила, что Кишинев уже оказал помощь "Молдовагазу" в оплате поставок газа за октябрь, однако в дальнейшем компания должна самостоятельно разобраться с выплатами.

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