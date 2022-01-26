Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Война

Молдавия заинтересована в продолжении конфликта в Приднестровье

26 января 2022, 11:35  •  215 • Война
Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила, что желает ускорить вывод российских миротворцев из Приднестровья и решение проблемы ликвидации боеприпасов на складах в с. Колбасна, которые охраняют российские «голубые каски».
Позиция Санду вызывает недоумение: российская миротворческая миссия на Днестре - одна из самых успешных в мире. С момента ввода российских миротворцев в Приднестровье здесь прекратили стрелять и с тех пор на Днестра царит мир. Присутствие миротворцев также обеспечивает надёжную охрану складов в Колбасне, где хранятся подлежащие утилизации боеприпасы советских времён.
Сопредседатель в Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков считает, что Кишинёв не намерен по-настоящему решать проблему урегулирования конфликтных вопросов с Тирасполем.
«Самой Молдавии невыгодно, чтобы эта нестабильность здесь прекращалась. Потому что под эту нестабильность, которая здесь происходит между Молдавией и Приднестровьем, сколько дивидендов Молдавия получает от своих западных партнёров»,
- отметил он.
Используя приднестровский конфликт в корыстных целях, Кишинёв получает от стран НАТО и ЕС военную поддержку, а конкретно от Румынии также организационную. Бухарест выступает подрядчиком Вашингтона в деле контроля над реформированием вооружённых сил Молдавии для приведения их в соответствие со стандартами НАТО. Параллельно происходит реформирование полиции, судебной и управленческой системы.
Без конфликта с Тирасполем Молдавия сразу теряет стратегическую привлекательность в глазах Запада, что автоматически приведёт к снижению финансовых потоков, направляемых ЕС и США на содержание правящего прозападного режима.
Утверждения об угрозе, будто бы исходящей от российских миротворцев для молдавской государственности, нелепы. Как раз миротворцы не позволили прорумынской клике в Кишинёве окончательно превратить Молдавию в румынскую провинцию, а молдаван - в румын второго сорта. Российские миротворческие силы не располагают тяжёлым вооружением (артиллерией, танками, авиацией), и не предназначены для ведения наступательных действий в современной войне.
Соб.корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



215
Источник
Похожие новости
22 января 2022, 14:50
Трансгендеры и заики – будущее армий НАТО
22 января 2022, 20:05
Сила правды против камня за пазухой
24 января 2022, 10:35
Румыния останется в НАТО, но помогать Киеву не будет
23 января 2022, 11:15
Страны Балтии и Польша опять просят у НАТО защиты
25 января 2022, 01:45
Безопасность в Европе и имперские ухватки США
22 января 2022, 01:25
В Литве создают широкий антироссийский кибер-фронт
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступ...
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что мог...
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 08:05
Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
22 января 2022, 10:10
Сверхдержава, которая заигралась
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.