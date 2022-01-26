Молдавия заинтересована в продолжении конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила, что желает ускорить вывод российских миротворцев из Приднестровья и решение проблемы ликвидации боеприпасов на складах в с. Колбасна, которые охраняют российские «голубые каски».

Позиция Санду вызывает недоумение: российская миротворческая миссия на Днестре - одна из самых успешных в мире. С момента ввода российских миротворцев в Приднестровье здесь прекратили стрелять и с тех пор на Днестра царит мир. Присутствие миротворцев также обеспечивает надёжную охрану складов в Колбасне, где хранятся подлежащие утилизации боеприпасы советских времён.

Сопредседатель в Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков считает, что Кишинёв не намерен по-настоящему решать проблему урегулирования конфликтных вопросов с Тирасполем.

«Самой Молдавии невыгодно, чтобы эта нестабильность здесь прекращалась. Потому что под эту нестабильность, которая здесь происходит между Молдавией и Приднестровьем, сколько дивидендов Молдавия получает от своих западных партнёров»,

- отметил он.

Используя приднестровский конфликт в корыстных целях, Кишинёв получает от стран НАТО и ЕС военную поддержку, а конкретно от Румынии также организационную. Бухарест выступает подрядчиком Вашингтона в деле контроля над реформированием вооружённых сил Молдавии для приведения их в соответствие со стандартами НАТО. Параллельно происходит реформирование полиции, судебной и управленческой системы.

Без конфликта с Тирасполем Молдавия сразу теряет стратегическую привлекательность в глазах Запада, что автоматически приведёт к снижению финансовых потоков, направляемых ЕС и США на содержание правящего прозападного режима.

Утверждения об угрозе, будто бы исходящей от российских миротворцев для молдавской государственности, нелепы. Как раз миротворцы не позволили прорумынской клике в Кишинёве окончательно превратить Молдавию в румынскую провинцию, а молдаван - в румын второго сорта. Российские миротворческие силы не располагают тяжёлым вооружением (артиллерией, танками, авиацией), и не предназначены для ведения наступательных действий в современной войне.