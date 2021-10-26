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Молдавия за день до переговоров с Россией нашла нового поставщика газа
26 октября 2021, 21:05 • 133 • В мире
В Молдавии сообщили о закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol.
В Молдавии, где готовятся к очередному раунду переговоров с Россией по поставкам газа, сообщили о закупке миллиона кубометров топлива у Vitol. На сайте Агентства публичной собственности республики говорится, что нидерландская компания выиграла тендер по закупке миллиона кубометров газа. По контракту газ будет доставлен в Молдавию уже завтра, 27 октября.
Ранее аналогичную закупку Кишинёв произвёл у польской компании.
Отмечается, что Молдавия таким образом не только уравновесит низкое давление в системе подачи природного газа, но и оценит возможность импорта газа из альтернативных источников.
Ранее сообщалось, что в среду, 27 октября, состоится очередной раунд переговоров представителей Молдавии с "Газпромом". Пока стороны не сходятся в цене на поставки. Кроме того, с нашей стороны газовики выступают за то, чтобы Кишинёв выплатил исторический долг за топливо. В свою очередь, в республике настаивают на аудите суммы задолженности.
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