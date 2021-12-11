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Молдавия выдворила еще одного наблюдателя обратно в Россию

11 декабря 2021, 13:55  •  121 • Политика
Фото: Geraint Nicholas/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Всего домой вернули троих человек
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Александр Брод был вынужден вернуться обратно в Россию после того, как пограничники задержали его в молдавском аэропорту. Об этом сообщает "Спутник. Молдова" со ссылкой на РИА "Новости".
Брод приехал в республику для наблюдения за выборами в Приднестровье 12 декабря. О запрете въезда в страну он узнал уже в аэропорту Кишинева – на паспортном контроле у него забрали паспорт и отвели в комнату без каких-либо обозначений. Спустя 20 минут ему выдали решение об отказе на въезд.
"Я написал на этом решении, что не согласен с ним. Мне вручили ксерокопию документа, отвели в зал ожидания, при этом паспорт не возвращали", – рассказал политолог.
Документ был у пограничников все время, что Брод ждал обратный рейс – около пяти часов. Лишь перед посадкой ему вернули паспорт. По словам россиянина, сотрудники были вежливы, хотя и чувствовали некую неловкость, поскольку объяснить причины произошедшего ему не смогли. 
Александр Брод стал третьим гражданином России, которому отказали во въезде в Молдавию. До этого в страну не пустили правозащитницу Наталию Нарочницкую и члена общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
Ранее МИД Молдавии призвало другие страны не направлять наблюдателей на выборы в ПМР. 

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