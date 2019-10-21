Молдавия выбрала градоначальников и муниципальных советников

В Кишинёве будет второй тур, социалисты впереди

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошли всеобщие выборы 898 примаров (мэров населённых пунктов) и 11580 муниципальных советников на четырёхлетний срок. За тем, как проходили выборы наблюдали 1600 молдавских и 145 международных наблюдателей.

По информации председателя ЦИК Молдовы Дорина Чимила, на время закрытия избирательных участков (21:00) всего проголосовало 41,68% внесённых в список избирателей, что составило 1 миллион 173 тысячи человек. Этого количества избирателей достаточно для того, чтобы считать выборы состоявшимися – по молдавским законам порог явки должен быть не ниже 25%. Всего же в списках избирателей 2 803 740 человек.

В Кишинёве на избирательные участки пришли 36% избирателей, в Гагаузии – 45%, в Бельцах – 36,11%. Традиционно самые активные избиратели – в сельской местности, в городах явка намного ниже.

После закрытия избирательных участков кандидат в мэры Кишинёва от блока ACUM Андрей Нэстасе выступил с заявлением.

«Явка была выше, чем на предыдущих выборах в столице. Эти выборы были проведены в гораздо лучших условиях, чем предыдущие, однако всё же не обошлось без грязных нападок как внутри страны, так и за её пределами. Все следят за тем, как мы завершим эти выборы. На данный момент любая оценка результатов этих выборов неуместна», – рассказал Нэстасе журналистам.

Ещё один кандидат в мэры Кишинёва от партии социалистов Ион Чебан после закрытия избирательных участков провёл брифинг для прессы, поблагодарив всех молдаван, исполнивших свой гражданский долг.

«В этой кампании я поставил перед собой цель представить решения конкретных проблем муниципия. Я знаю, что их можно решить, и я знаю, что мы решим их вместе. У меня есть конкретные идеи, решения, планы и команда, способная реализовать все те проекты, которые ждут своей реализации целые годы. И мы это сделаем в самое ближайшее время», – пообещал Чебан. И отметил, что будет уважать любое решение жителей молдавской столицы.

Всего же на должность мэра Кишинёва (генерального примара муниципия Кишинёв) баллотировались 18 человек. Мэром будет избран набравший 50% + 1 голос. Если никто из 18 кандидатов не сможет набрать такое количество голосов, будет объявлен второй тур выборов.

Главная же борьба шла между двумя кандидатами – Нестасэ и Чебаном, представителями ПСРМ и блока ACUM, входящих в парламентскую коалицию, что, по некоторым прогнозам, могло нарушить хрупкий мир в коалиции большинства.

Однако, по мнению президента Молдавии Игоря Додона, любые результаты выборов «не должны навредить правящей парламентской коалиции», а проигравший обязательно найдёт в себе силы поздравить победителя.

«Я думаю, никто не обидится. По сравнению с прошлым годом на этих выборах люди чувствуют себя свободнее. Голосуй за кого хочешь. Я думаю, вне зависимости от того, кто победит, коалиции это не навредит», – уверенно заявил Додон.

При этом он подчеркнул, что на посту мэра города должен быть хозяйственник, а не политик.

«Нам нужен профессионал, а не политик. С приходом в мэрию он должен отказаться от геополитики и заниматься только проблемами города. Демагогии больше не должно быть места. Нужны люди, которые знают, что нужно делать. И я уверен, что в столице всё поменяется, возможно даже с сегодняшнего дня», – отметил глава государства.

С ним согласна и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.

«Проголосовала за генерального примара Кишинёва, который будет настоящим хозяйственником, будет заботиться обо всех жителях Кишинёва, того, кто знает все проблемы города. Мы ждём того, кто не будет использовать место примара как трамплин в своей дальнейшей политической карьере», – прокомментировала свой выбор спикер.

После обработки 75% протоколов можно говорить о том, что за Иона Чебана на выборах мэра столицы проголосовало 43,56% или 71487 человек, за Андрея Нэстасе – 29,95% или 49158 человек. Это означает, что состоится второй тур выборов.

В Бельцах в первом туре одержал победу Ренато Усатый («Наша Партия»), получив 64,07% или 16836 голосов. Его соперник из ПСРМ набрал чуть более 16%.

В Оргееве также в первом туре побеждает представитель партии «Шор» Павел Вережану, набравший 76,29% после обработки 50% протоколов.

В Комрате (столица Гагаузии) без сомнения побеждает Сергей Анастасов (ПСРМ) – после обработки половины протоколов он набрал 94,53%.

В целом выборы прошли спокойно и без нарушений, наблюдателями были отмечены небольшие технические сбои.