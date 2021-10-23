Молдавия ввела режим ЧП – газа нет

А Киев уже заявил, что «может себе позволить» одолжить газ соседям

В пятницу, 22 октября, в Молдавии введён режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября. За такое решение проголосовали 55 депутатов пропрезидентской партии PAS. Блок коммунистов и социалистов, а также фракция партии «Шор» от голосования воздержались.

Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила необходимость введения режима ЧП тем, что в этом случае можно будет обойти процедуры, предусмотренные законом с целью ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Однако введение ЧП предусматривает не только особый режим закупки природного газа и выделение для этого необходимого финансирования, но и координацию деятельности СМИ, а также «создание оперативных инструментов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ» и строжайшую экономию энергоресурсов. И выполнение других необходимых действий «для устранения последствий ситуации, вызвавшей введение чрезвычайного положения».

«Если кто-то подумал, что эти «хорошие люди» беспокоятся о стране, то сильно ошибся. На самом деле режим ЧП вводится для того, чтобы дать правительству свободу действий для закупки газа из так называемых альтернативных источников, а на самом деле – для реализации коррупционных схем и откатов через посредников»,

– не сомневается депутат-социалист Эрнст Варданян.

А экс-премьер-министр Молдавии Ион Кику уверен, что ещё одной причиной для введения режима ЧП является отмена местных выборов в Бельцах, втором по величине городе страны с преимущественно русскоязычным населением.

Не исключает подобной мотивации и экс-глава Минюста Фадей Нагачевский, ведь правительство Гаврилицы могло просто взять на себя ответственность перед парламентом за выделение денег на покупку газа по упрощённой процедуре, для чего совершенно не требуется введение режима чрезвычайного положения.

В Киеве тут же откликнулись и пообещали помочь Кишинёву преодолеть газовый кризис.

«Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определённое содействие и будем и в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в трудные для неё времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации»,

– пообещал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

А на вечернем заседании СНБО Украины было принято невероятное решение – Киев пообещал обеспечить соседей газом. Бесплатно. В долг. Потому что «Украина может это себе позволить».

«Мы считаем, что можем себе позволить это сделать, и мы говорим, что мы этот газ будет поставлять не за деньги. Этот газ будет передан на определённый период для того, чтобы Молдова нам этот газ потом вернула»,

– заявил глава СНБО Данилов вечером в пятницу.

Всё бы ничего, да вот только на самой Украине ситуация с газом катастрофическая: без газа остаются не только города, но и целые области, отопительный сезон не начался и никто не знает, когда он начнётся. Это при том, что украинский климат будет пожёстче молдавского. Кроме того, остаётся открытым вопрос, где же Киев возьмёт газ для Молдавии? Неужели использует европейские запасы в подземных хранилищах в надежде, что Кишинёв долг отдаст?

Ну а молдавская делегация тем временем возвращается из Москвы без договора.

«‎Кульминский, Гаврилица, Спыну и компания провалили переговоры с российским Газпромом и теперь в Молдове введут чрезвычайное положение в сфере энергетики. После угроз, озвученных представителями PAS России, не факт что вообще какой-либо договор будет отныне заключён. Грозить России полным блокированием ПМР и последующим вооружённым конфликтом было последней каплей. А газ отныне закупать будут у Украины (у которой его нет), у Польши (у которой его нет) и у Румынии (у которой его нет)»‎,

– подвёл итоги парламентского заседания лидер движения «‎Наши»‎ Михаил Ахремцев.

На самом же деле Россия не отказывается от поставок газа в Молдавию, дело только в цене: Кишинёв требует цену прошлогоднюю.

Тем временем в Кишинёве погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность», ссылаясь на снижение давления газа и «сложные погодные условия».