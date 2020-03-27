Молдавия ввела финансовые ограничения против российских пенсионеров в Приднестровье

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил о нарушениях Молдавией прав пенсионеров-граждан России, проживающих в Приднестровье. Речь идёт о невозможности для 10 000 пенсионеров в течение нескольких месяцев обналичить пенсионные выплаты, хранящиеся на картах Visa и MasterCard. Ввиду карантинных мер в связи с коронавирусом пенсионеры не имеют возможности выехать за пределы республики для обналичивания средств, как это было раньше.

Сотрудники специально созданного для обеспечения соблюдения карантинных мер оперативного штаба централизованно доставляют российских пенсионеров к банкоматам в селе Варница, где ещё можно снять средства с банковской карты.

Министерство иностранных дел Приднестровья намерено обратить внимание российских коллег на данные обстоятельства. Красносельский назвал недопустимыми со стороны Кишинёва нарушения прав и свобод граждан в условиях, когда мир объединяется в борьбе с эпидемией, уносящей тысячи жизней.

Он подчеркнул, что Россия не должна игнорировать вопиющие факты притеснения российских соотечественников и заверил, что Тирасполь будет защищать каждого своего гражданина.

Ситуация с распространением коронавируса в Приднестровье остаётся неоднозначной. Официально подтверждены девять случаев заражения, до 5 апреля введено чрезвычайное положение. Географически Приднестровье зажато между Украиной и Молдавией, где также зафиксированы случаи заражения и гибели от эпидемии.

За помощью Тирасполь обратился к России. Роспотребнадзор уже одобрил отправку Приднестровью бесконтактных термометров и пяти тысяч тестов для диагностики коронавируса.