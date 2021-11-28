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Молдавия: Вместо обещанных «хороших времён» – времена тяжёлые

28 ноября 2021, 13:50  •  139 • Украина
Бюджет Молдовы на 2022 год – никакой социальной поддержки граждан
Депутаты молдавского парламента утвердили в первом чтении государственный бюджет на 2022 год. Парламентская оппозиция уверена – власти подписали приговор молдаванам, основную часть населения страны ожидает обнищание.
Ни о какой социальной поддержки уязвимых слоёв населения и речи нет, вместо этого в бюджете предполагается увеличить расходы на нужды президентуры, парламента, государственной канцелярии и Конституционного суда.
Нет, конечно, небольшое увеличение зарплаты предусмотрено.
Так, например, зарплату учителям обещают увеличить на 300 леев ($16,9), а зарплату высокопоставленным чиновникам – на 1,5 тысячи леев ($85). Финансирование политических партий вырастет на 8 млн леев ($450 тысяч) и пропрезидентская партия PAS получит больше всех, ведь у неё большинство в парламенте. А фонду социальной поддержки не повезло, он получит на 11 млн леев ($620 тысяч) меньше.
По мнению депутата партии «Шор», входящей в оппозицию вместе с Блоком коммунистов и социалистов, Дениса Уланова, «вместо обещанных Майей Санду хороших времён новые власти принесли стране тяжёлые времена».
«Партия власти в ходе предвыборной кампании обещала процветание, повышение зарплат и пенсий, развитие экономики, демократию и свободу, хороших людей в руководстве. Но, вместо этого – рост цен на все категории товаров и услуг, рост внешнего и внутреннего долга, диктатура и дискриминация. И, судя по проекту госбюджета, власть не собирается менять подходов. Потому что этот бюджет никак нельзя назвать бюджетом развития. Даже рост зарплат относится к руководству, а не к гражданам, которым и так тяжело»,
– прокомментировал принятый проект государственного бюджета на следующий год Денис Уланов.
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику отмечает – граждане, которые массового шли голосовать за Санду и её партию «хороших людей», теперь также массово разочаровываются. Он удивляется, почему в проекте госбюджета нет никаких инвестиционных проектов, нет обязательств перед простыми гражданами, нет индексации пенсий и повышения заработной платы работникам здравоохранения.
А депутат-социалист Влад Батрынча констатирует – власть забирает все деньги у граждан, повышая в разы цены и тарифы, при этом ничего не даёт взамен.
«Сегодня уже можно констатировать, что республика продолжает двигаться навстречу системному кризису, повторяя судьбу соседней Украины. В следующем году рейтинги власти упадут ещё больше, а благосостояние граждан республики приблизится к критически низкой отметке, потому что никаких инструментов борьбы с бедностью руководство Молдовы не применяет»,
– отмечает интернет-издание «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

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