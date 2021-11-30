Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Главная / Украина

Молдавия: вместо обещанных «хороших времён» – времена тяжёлые

30 ноября 2021, 15:25  •  65 • Украина
Бюджет Молдовы на 2022 год – никакой социальной поддержки граждан
Депутаты молдавского парламента утвердили в первом чтении государственный бюджет на 2022 год. Парламентская оппозиция уверена, что власти подписали приговор молдаванам, которых ожидает обнищание.
Ни о какой социальной поддержке уязвимых слоёв населения и речи нет, вместо этого в бюджете предполагается увеличить расходы на нужды президентуры, парламента, государственной канцелярии и Конституционного суда.
Нет, конечно, небольшое увеличение зарплаты предусмотрено.
Так, например, зарплату учителям обещают увеличить на 300 леев ($16,9), а зарплату высокопоставленным чиновникам – на 1,5 тысячи леев ($85). Финансирование политических партий вырастет на 8 млн леев ($450 тысяч) и пропрезидентская партия PAS получит больше всех, ведь у неё большинство в парламенте. А фонду социальной поддержки не повезло, он получит на 11 млн леев ($620 тысяч) меньше.
По мнению депутата партии «Шор», входящей в оппозицию вместе с Блоком коммунистов и социалистов, Дениса Уланова, «вместо обещанных Майей Санду хороших времён новые власти принесли стране тяжёлые времена».
«Партия власти в ходе предвыборной кампании обещала процветание, повышение зарплат и пенсий, развитие экономики, демократию и свободу, хороших людей в руководстве. Но вместо этого – рост цен на все категории товаров и услуг, рост внешнего и внутреннего долга, диктатура и дискриминация. И, судя по проекту госбюджета, власть не собирается менять подходов. Потому что этот бюджет никак нельзя назвать бюджетом развития. Даже рост зарплат относится к руководству, а не к гражданам, которым и так тяжело», прокомментировал принятый проект государственного бюджета на следующий год Денис Уланов.
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику отмечает, что граждане, которые массово шли голосовать за Санду и её партию «хороших людей», теперь также массово разочаровываются. Он удивляется, почему в проекте госбюджета нет никаких инвестиционных проектов, нет обязательств перед простыми гражданами, нет индексации пенсий и повышения заработной платы работникам здравоохранения.
А депутат-социалист Влад Батрынча констатирует: власть забирает все деньги у граждан, повышая в разы цены и тарифы, при этом ничего не даёт взамен.
«Сегодня уже можно констатировать, что республика продолжает двигаться навстречу системному кризису, повторяя судьбу соседней Украины. В следующем году рейтинги власти упадут ещё больше, а благосостояние граждан республики приблизится к критически низкой отметке, потому что никаких инструментов борьбы с бедностью руководство Молдовы не применяет»,
– отмечает интернет-издание «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



65
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
29 ноября 2021, 14:55
Чем будет воевать украинская армия
28 ноября 2021, 13:50
Молдавия: Вместо обещанных «хороших времён» – времена тяжёлые
30 ноября 2021, 02:35
В Киеве призывают к нанесению превентивных ударов по России
30 ноября 2021, 09:35
Ликвидация ПМР – приоритет для Вашингтона
29 ноября 2021, 22:30
В Киеве назвали оружие, способное «остановить» Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 02:00
Оплата долга за русский газ в Молдавии обернулась громкой отставкой
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает ...
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Напо...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.