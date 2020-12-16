Молдавия вернула русскому языку особый статус

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В Республике разрешается вещание российских телеканалов, а гражданам в судах не понадобятся переводчики

Русский язык в Молдавии снова получил статус языка межнационального общения. Данное решение принял республиканский парламент, сообщает РИА "Новости".

Ожидается, что язык Пушкина и Чехова появится в эфире теле– и радиопрограмм.

В 2018 г. Конституционный суд страны признал закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" устаревшим, напоминает "Общественная служба новостей".

Теперь в Республике вновь вернулись к этой теме.

Ранее в ноябре пока еще действующий президент страны Игорь Додон заявил, что постарается придать русскому языку повышенный статус до инаугурации избранного главы государства Майи Санду. Он предположил, что его оппонентка не станет подписывать соответствующий закон.

Между тем, подчеркнул Додон, в Молдавии почти одна треть населения являются русскоговорящими и практически каждый гражданин свободно общается на русском языке.

В первом чтении проект закона о статусе русского языка депутаты одобрили 3 декабря. Согласно документу, кроме отмены запрета на вещание российских телеканалов, отныне госчиновники по просьбе граждан обязаны им отвечать на русском языке, в том числе в документах.

Помимо этого, все инструкции на медпрепаратах должны быть на государственном и русском языках.