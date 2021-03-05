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Молдавия в поисках выхода из политического тупика

05 марта 2021, 03:10  •  88 • Украина
Одни видят его в уличных протестах, другие не видят вообще
Лидер молдавской партии «Гражданский конгресс», бывший депутат от Партии коммунистов Марк Ткачук уверен: из того кризиса, в который зашла Молдова есть только один демократический выход – вывод людей на улицы и массовые протесты, заявил он в эфире телеканала TV8.
Только под давлением уличных протестов возможен роспуск парламента и объявление досрочных выборов, в которых обязательно примет участие и его партия, отметил экс-депутат. Однако при этом самое главное – организовать людей, вышедших на улицы.
«Люди должны быть выведены на улицу организованно, если не будет организации, всё превратится в повторение событий 7 апреля. Если мы действительно хотим что-то изменить, мы должны понимать, что без активного участия граждан этого добиться невозможно. Протесты должны быть хорошо организованы и управляемы, а также иметь чёткую цель: потребовать роспуска парламента и объявить дату досрочных выборов»,
– цитирует политика газета «Молдавские ведомости».
По его мнению, в следующий состав парламента не сможет пройти Демократическая партия, а также все группы, созданные перебежчиками из этой партии, что пойдёт лишь на пользу законодательному органу, который станет более принципиальным.
Партия «Гражданский конгресс» обязательно примет участие во всех выборах, начиная с выборов в Гагаузии, отметил Ткачук.
С политиком готов поспорить глава политического консультативного агентства «Интеллект-Групп» Ян Лисневский, который считает – досрочные выборы никак не повлияют на расстановку сил в будущем парламенте, а положение ключевых политических игроков после выборов если и изменится, то незначительно. По его мнению, единственным изменением может стать замена в парламенте Демократической партии на «Нашу партию» Ренато Усатого. А после новых выборов сторонам всё равно придётся сесть за стол переговоров, ведь ни у кого из них не будет парламентского большинства, следовательно, нужно будет договариваться о создании коалиции. А новые переговоры вызовут новые разногласия, которые никак не улучшат ни политическую, ни экономическую ситуацию в Молдавии, не сомневается Лисневский.
«За нынешним политическим кризисом кроется политическая игра и примитивная стратегия оппозиции, а именно – борьба с властью. Своими действиями она только спровоцировала новый кризис»,
– уверен эксперт.
Соб. корр. ФСК

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