Молдавия снова не впустила в страну граждан России

В МИД РФ напоминают Кишинёву: вы выбрали демократию, а не каменный век

В пятницу, 10 декабря, молдавские пограничники не разрешили въезд на территорию Молдавии российскому учёному, политологу Наталье Нарочницкой, а спустя несколько часов и члену Общественной палаты Российской Федерации Владимиру Журавлёву.

«Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин её отвели в тот же самолёт, которым она прилетела. Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает»,

– прокомментировала инцидент официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Отказали во въезде в страну и члену Общественной палаты РФ Владимиру Журавлёву. В Посольстве Российской Федерации в Кишинёве сообщили, что занимаются выяснением обстоятельств.

Однако в пограничной службе Молдовы отказываются от объяснений и комментариев.

«Пограничная полиция оставляет за собой право не комментировать информацию, распространённую СМИ»,

– сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной службы Раиса Новицки.

По неофициальным данным, причиной депортации граждан России стали предстоящие выборы президента Приднестровской Республики: и Нарочницкая, и Журавлёв направлялись в Тирасполь как наблюдатели на выборах.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обратились с призывом не направлять наблюдателей на выборы президента Приднестровья, объясняя это тем, что Кишинёв не признаёт эти выборы легитимными.

«Любое участие в нелегитимных выборах рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта»,

– сообщил пресс-секретарь МИДЕИ.

В Тирасполе подобное поведение Кишинёва назвали недружественным по отношению к России после того, как в Москве с пониманием отнеслись к молдавским проблемам и согласились пойти навстречу в вопросах цены на газ

«Безусловно, такие шаги со стороны Молдавии не способствуют и прогрессу на переговорах по приднестровскому урегулированию, в котором Россия играет важную роль»,

– отметила вице-спикер Верховного совета непризнанной республики Галина Антюфеева.

По её мнению, все попытки Кишинёва игнорировать мнение жителей левого берега Днестра не имеют ничего общего с демократией.

Наталья Нарочницкая также недоумевает – выборы всё равно состоятся, республика живёт самостоятельно уже тридцать лет, за эти годы там прошли не одни выборы.

«От того, что я бы посетила выборы в Приднестровье, их статус никак не изменится – кто признавал, тот признаёт, а кто не признавал, тот не признаёт. Это сделано специально, чтобы уколоть лишний раз и Приднестровье, и Россию»,

– уверена политолог.