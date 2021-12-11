Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Главная / Украина

Молдавия снова не впустила в страну граждан России

11 декабря 2021, 15:05  •  165 • Украина
В МИД РФ напоминают Кишинёву: вы выбрали демократию, а не каменный век
В пятницу, 10 декабря, молдавские пограничники не разрешили въезд на территорию Молдавии российскому учёному, политологу Наталье Нарочницкой, а спустя несколько часов и члену Общественной палаты Российской Федерации Владимиру Журавлёву.
«Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин её отвели в тот же самолёт, которым она прилетела. Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает»,
– прокомментировала инцидент официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
Отказали во въезде в страну и члену Общественной палаты РФ Владимиру Журавлёву. В Посольстве Российской Федерации в Кишинёве сообщили, что занимаются выяснением обстоятельств.
Однако в пограничной службе Молдовы отказываются от объяснений и комментариев.
«Пограничная полиция оставляет за собой право не комментировать информацию, распространённую СМИ»,
– сообщила журналистам пресс-секретарь пограничной службы Раиса Новицки.
По неофициальным данным, причиной депортации граждан России стали предстоящие выборы президента Приднестровской Республики: и Нарочницкая, и Журавлёв направлялись в Тирасполь как наблюдатели на выборах.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обратились с призывом не направлять наблюдателей на выборы президента Приднестровья, объясняя это тем, что Кишинёв не признаёт эти выборы легитимными.
«Любое участие в нелегитимных выборах рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта»,
– сообщил пресс-секретарь МИДЕИ.
В Тирасполе подобное поведение Кишинёва назвали недружественным по отношению к России после того, как в Москве с пониманием отнеслись к молдавским проблемам и согласились пойти навстречу в вопросах цены на газ
«Безусловно, такие шаги со стороны Молдавии не способствуют и прогрессу на переговорах по приднестровскому урегулированию, в котором Россия играет важную роль»,
– отметила вице-спикер Верховного совета непризнанной республики Галина Антюфеева.
По её мнению, все попытки Кишинёва игнорировать мнение жителей левого берега Днестра не имеют ничего общего с демократией.
Наталья Нарочницкая также недоумевает – выборы всё равно состоятся, республика живёт самостоятельно уже тридцать лет, за эти годы там прошли не одни выборы.
«От того, что я бы посетила выборы в Приднестровье, их статус никак не изменится – кто признавал, тот признаёт, а кто не признавал, тот не признаёт. Это сделано специально, чтобы уколоть лишний раз и Приднестровье, и Россию»,
– уверена политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



165
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 05:15
Плохие новости для Киева: Украина остается один на один с Россией
10 декабря 2021, 18:40
ПВО ВСУ по ошибке уничтожили свой БПЛА
09 декабря 2021, 19:55
Жена Кулебы не пускает Украину в НАТО
11 декабря 2021, 06:20
На Украине признали, что не смогут сбить ни одну российскую ракету
10 декабря 2021, 16:55
Турчинов: украинские власти подготавливают дороги для российских танков
10 декабря 2021, 18:40
«Путь Саакашвили». Иллюзии Украины о безопасности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
04 декабря 2021, 22:05
Тайный план Шойгу - передать личной в руки: на пафос США русские ответили анекдотом
08 декабря 2021, 13:00
"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев до испанского стыда
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.