Молдавия провоцирует конфликты в Зоне безопасности Приднестровья

В Тирасполе уверены – Кишинёв намеренно создаёт конфликтные ситуации

Кишинёв вновь блокирует работу Объединённой контрольной комиссии, которая руководит миротворческой операцией в Зоне безопасности в Приднестровье.

Представители ПМР в ОКК заявили, что их работа остановлена две недели назад. Молдавская сторона настаивает на включении в рабочую повестку нескольких вопросов, с которыми не согласны другие участники ОКК, при этом рассматривать любые другие важные и актуальные вопросы представители Кишинёва отказываются.

По словам сопредседателя ОКК от Приднестровской Республики Олега Белякова, блокировка работы со стороны Молдовы привела к тому, что на сегодня скопилось 11 неподписанных документов по ситуации в Зоне безопасности.

«Такая ситуация обстоит и с Объединённым военным командованием, где блокируется подписание актов военных наблюдателей исключительно с молдавской стороны. Блокируется и подписание докладов ОВК. Это идёт в нарушение регламентирующих документов»,

– цитирует Белякова Информационное агентство «Новости Приднестровья».

Также Олег Беляков рассказал изданию, что молдавская сторона устроила провокацию в Зоне безопасности, причём на следующий день после переговоров президентов ПМР и Молдовы, которые состоялись 3 июня.

Напомним, в ходе переговоров была достигнута договорённость о том, что граждане, прописанные в приграничных населённых пунктах Дубоссарского района, получат возможность свободного перемещения через границу Приднестровья и Молдавии, несмотря на карантинные меры.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, на двух передних сидениях которого находились четверо местных жителей, что является грубым нарушением ПДД. Однако нарушители, похоже, этого и ждали, разгорелся скандал, прибыло много местных жителей из ближайших населённых пунктов, всё было очень эмоционально и громко. В конце концов, к происшествию была подключена вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник, что никак не соответствует уровню инцидента. Однако вице-премьер тут же обвинила милицию Приднестровья в «незаконных действиях по блокированию свободного передвижения путём установки импровизированного дополнительного поста».

По мнению Олега Белякова, это была организованная провокация.

«Мне кажется, это всё было сделано в пику тем договорённостям, которые были достигнуты накануне, и для того, чтобы показать, что этот механизм якобы не работает, а граждан всё равно не пропускают через границу, даже после того, как президенты договорились»,

– уверен сопредседатель ОКК.

В Приднестровской Республике продолжается действие режима чрезвычайного положения, поэтому границы государства остаются закрытыми, для их пересечения необходимо специальное разрешение. Поэтому и потребовалась специальная договорённость президентов.