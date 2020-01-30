Молдавия попробует остановить потерю населения

На одного работающего в Молдове приходится один пенсионер

Молдавия за годы своей независимости потеряла почти половину своего населения. Процесс депопуляции продолжается, а эксперты прогнозируют только его усиление. Наконец проблему увидели и на правительственном уровне – на заседании кабинета министров после рассмотрения результатов отчёта по рождаемости, смертности и эмиграции за последние двадцать лет была создана Национальная комиссия по населению и развитию. Возглавил комиссию премьер-министр Молдовы Ион Кику, а вице-председателем назначен министр здравоохранения, труда и социальной защиты.

«Социально-экономический кризис, спровоцировавший массовую миграцию населения в поисках работы за рубежом и последующее преобразование временной миграции в окончательную миграцию, принёс огромный ущерб демографическому потенциалу Республики Молдова»,

– признала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По её словам, за десять лет (с 2004-го по 2014 год) население Молдавии сократилось на 393 тысячи человек, что составило 12%. В начале 2019 года в стране проживало по оценкам социологов 2,681 миллиона человек, однако эксперты утверждают, что в реальности цифры могут быть совсем другие.

В планах созданной Национальной комиссии – «разработать и реализовать государственную программу в области развития населения», а также просчитать все возможные демографические риски и попробовать их предотвратить.

Сокращается население и в соседней Приднестровской Республике, сокращение происходит приблизительно так же, как и в Молдавии – на 1,5% – 1,8% ежегодно. По прогнозам ООН, к 2050 году население Молдавии уменьшится ещё на 30%, а уже через 10 лет страна не сможет выплачивать даже сегодняшние маленькие пенсии – некому будет наполнять государственный бюджет. Сегодня на одного работника в стране приходится один пенсионер, а через тридцать лет один работник должен будет «прокормить» уже двух пенсионеров и это по самым оптимистичным прогнозам.

«Специалисты бегут из Молдавии угрожающими темпами – люди просто устали от финансовых трудностей и постоянных политических баталий. Уже сегодня в сельском хозяйстве, особенно на севере страны, рабочей силы не хватает. Молдавия вскоре может окончательно остаться без врачей, без учителей, без интеллигенции, без молодёжи, а поля будут обрабатывать выходцы из Африки и Азии»,

– считает председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.