Молдавия получила ультиматум от "Газпрома". Газ могут перекрыть

Концерн "Газпром" выдвинул ультиматум властям Молдавии в связи с непоступлением очередного платежа за поставки газа.

"Газпром" предупредил власти Молдавии, что может прекратить поставки газа в страну.

Концерн предъявил Кишинёву ультиматум, потребовав в течение 48 часов произвести платёж за поставленный газ. Компания ожидала получения платежа 22 ноября.

Концерн "крайне разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств", заявил представитель компании Сергей Куприянов в понедельник. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам представителя "Газпрома", контракт с Молдавией о поставках газа подписан при условии 100%-ной оплаты текущих платежей за газ. Однако Молдавия в понедельник не осуществила очередной платёж.

Ранее президент Молдавии Санду прокомментировала контракт с "Газпромом", в том числе высказавшись о секретных политических условиях.