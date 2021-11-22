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Молдавия получила ультиматум от "Газпрома". Газ могут перекрыть

22 ноября 2021, 21:20  •  124 • Политика
Концерн "Газпром" выдвинул ультиматум властям Молдавии в связи с непоступлением очередного платежа за поставки газа.
"Газпром" предупредил власти Молдавии, что может прекратить поставки газа в страну.
Концерн предъявил Кишинёву ультиматум, потребовав в течение 48 часов произвести платёж за поставленный газ. Компания ожидала получения платежа 22 ноября.
Концерн "крайне разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств", заявил представитель компании Сергей Куприянов в понедельник. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам представителя "Газпрома", контракт с Молдавией о поставках газа подписан при условии 100%-ной оплаты текущих платежей за газ. Однако Молдавия в понедельник не осуществила очередной платёж.
Ранее президент Молдавии Санду прокомментировала контракт с "Газпромом", в том числе высказавшись о секретных политических условиях.

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