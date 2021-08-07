Молдавия получила правительство от Сороса

«Молдову ждут непростые времена лозунговой демократии»

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Натальи Гаврилицы, которая уже представила состав нового правительства и программу под названием «Страна хороших людей». Куда отправят из страны плохих людей – пока не совсем понятно.

Новое правительство ожидаемо оказалось выходцами из кузницы кадров «западных партнёров», включая и саму Гаврилицу, которая занимала должность генерального директора в Глобальном инновационном фонде (Global Innovation Fund).

Кандидат на пост вице-премьера по реинтеграции Владислав Кульминский в прошлом – политический эксперт в посольствах США и Великобритании в Молдове, получал большие деньги от сети Джорджа Сороса*, учредил два НПО – «Институт стратегических инициатив» (IPIS) и Институт европейской политики и реформ (IPRE). Второй вице-премьер Андрей Спыну – соучредитель целого ряда НКО, основным спонсором которых является Фонд Сороса. И подобных кандидатов в новый Кабмин – 9 из 16.

Есть у нового правительства и программа, в которой приоритетом названа евроинтеграция. Ради этого и президент и новый Кабмин готовы отдать не только внутренний потребительский рынок, но и систему юстиции под полный контроль европейских чиновников. А также привести законодательство Молдовы в соответствие с правовой системой Евросоюза, что означает признание однополых браков и разрешение на усыновление детей однополыми семьями. Молдавских детей.

Вторая главная составляющая программы – стратегическое партнёрство с Румынией вплоть до совместных заседаний правительств двух стран.

Следующая задача – продолжение программы «Ассоциированное трио» в составе Украины, Грузии и Молдавии. В программе Украине уделяется много внимания, соседняя страна названа главным партнёром по «мирному приднестровскому урегулированию» и по укреплению молдавско-украинской границы. Последнее означает, что Киев привлекут к очередной блокаде Приднестровья.

Ещё один молдавский партнёр – стратегический – это Соединённые Штаты. Этот партнёр поможет победить коррупцию, и будет способствовать экономическому и финансовому развитию страны.

Россия также названа партнёром, однако при этом от неё требуют не вмешиваться во внутренние дела Молдовы, но снять все тарифные барьеры, а также вывести российские войска с территории Приднестровья.

Что касается Приднестровья, то от него будут требовать «внедрения европейских правовых стандартов, включая допуск западных фондов и НКО на территорию Приднестровья».

Во внутренней политике Молдовы Гаврилица обещает повысить пенсии и социальные выплаты, справиться с кризисом в здравоохранении, увеличить количество министерств, иначе со всем этим не справиться, провести всевозможные реформы, которые обязательно улучшат благосостояние простых молдаван и восстановить внешнее финансирование, за счёт которого и будет всё это происходить.

Журналисты задали вопрос президенту Молдовы Майе Санду, где Наталья Гаврилица планирует взять средства для повышения пенсий. На что президент ответила: «Спросите у правительства».

Однако эксперты предупреждают – нельзя строить пенсионную систему на внешних кредитах, вся система просто рухнет.

Между тем, новый Кабмин всерьёз предполагает увеличить пенсии и социальные выплаты за счёт кредитов и западных грантов.

Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ уверен – всё это достаточно скоро закончится катастрофой.

Вице-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам депутат от Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа предупреждает – нельзя увеличивать количество министерств в условиях пандемии и пустого бюджета, есть более насущные задачи.

А эксперт в экономике Михаил Пойсик прогнозирует: «Молдову ждут непростые времена, потому что страна оказалась в руках дилетантов и здесь может воцариться лозунговая демократия».

Тем не менее, в пятницу, 6 августа, правительство Гаврилицы получило от парламента вотум доверия – процедура голосования осложнилась небольшим пожаром на кухне парламента и аварийным отключением электроснабжения законодательного органа. И всё это на фоне масштабных ливней, прошедших по всей стране, которые затопили дороги и населённые пункты. Со всем этим теперь предстоит справиться новому правительству.