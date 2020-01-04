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Молдавия по дороге в Европу потеряла 150 сёл и 140 тысяч населения

04 января 2020, 23:09  •  69 • Украина
«Молдавское село находится на грани демографического выживания»
Национальное бюро статистики Молдовы подвело итоги второго десятилетия нового века, и итоги эти оказались плачевны – в стране всё уменьшилось: количество населения (на 140 тысяч), рождаемость (каждый год рождается примерно на 5 – 6 тысяч малышей меньше), смертность, количество браков и даже разводов, сообщает Moldova.org.
А средняя продолжительность жизни выросла на целый один год – с 69 до 70 лет. Снизился более чем в два раза и уровень безработицы: 7,4% в 2010 году и 3% в 2019 году. Однако эксперты предупреждают – нет поводов для радости, уровень безработицы снижается только потому, что в стране с каждым годом всё меньше трудоспособного населения, скоро и вовсе работать будет некому. Также как преждевременно радоваться падению количества разводов – население тает, вместе с ним уменьшаются и все показатели.
За последние десять лет выросла почти в два раза среднемесячная заработная плата: с 2972 леев до 6150 леев. Только молдаване богаче не стали – вместе с зарплатой росли и цены, и тарифы на коммунальные услуги. Так что увеличение зарплаты никак не остановило поток молдаван, покидающих родину в поисках заработка.
Увеличилось количество туристов – почти в два раза. При этом основной поток туристов, как и прежде, – из Российской Федерации и Румынии.
Выросло количество автомобилей в собственности у молдаван – почти на 210 тысяч машин. А пассажиров у молдавской железной дороги стало на 3 миллиона меньше. Это тоже следствие сокращения количества населения.
Однако самая большая потеря Молдовы за прошедшие 10 лет – это молдавские сёла, за это время с карты страны исчезло 150 населённых пунктов, что очень много для маленькой Молдавии.
По мнению же экспертов, дальше процесс пойдёт быстрее – в сёлах население стареет с каждым годом, в течение следующего десятилетия исчезнет не 150 сёл, а намного больше.
«Молдавское село находится на грани демографического выживания. Образ жизни тех жителей сёл, кто ещё в них остался, не соответствует традициям молдавского села, подразумевающим занятия ремёслами, соблюдение обычаев и любовь к земле. В стране отсутствует потенциал для демографического роста, что подрывает развитие такой стратегической для страны отрасли, как сельское хозяйство. Сельское население входит в долю старения, а это означает, что без экономических усилий изменить ситуацию невозможно»,
– цитирует эксперта по вопросам народонаселения и демографии из ИРСИ Viitorul Валериу Саинсуса газета «Молдавские ведомости».
Эксперт уверен, что следующее десятилетие «поставит под угрозу всю сельскую периферию страны», если не будут приняты срочные меры, которые смогут остановить исход молодёжи из сельской местности.
Сегодня женщины в молдавских сёлах не занимаются не только традиционными ремёслами, но и сельскохозяйственными работами, они просто ждут переводы денег из-за границы от уехавших мужей. И с каждым годом изменить ситуацию будет всё труднее.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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