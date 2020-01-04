Молдавия по дороге в Европу потеряла 150 сёл и 140 тысяч населения

«Молдавское село находится на грани демографического выживания»

Национальное бюро статистики Молдовы подвело итоги второго десятилетия нового века, и итоги эти оказались плачевны – в стране всё уменьшилось: количество населения (на 140 тысяч), рождаемость (каждый год рождается примерно на 5 – 6 тысяч малышей меньше), смертность, количество браков и даже разводов, сообщает Moldova.org.

А средняя продолжительность жизни выросла на целый один год – с 69 до 70 лет. Снизился более чем в два раза и уровень безработицы: 7,4% в 2010 году и 3% в 2019 году. Однако эксперты предупреждают – нет поводов для радости, уровень безработицы снижается только потому, что в стране с каждым годом всё меньше трудоспособного населения, скоро и вовсе работать будет некому. Также как преждевременно радоваться падению количества разводов – население тает, вместе с ним уменьшаются и все показатели.

За последние десять лет выросла почти в два раза среднемесячная заработная плата: с 2972 леев до 6150 леев. Только молдаване богаче не стали – вместе с зарплатой росли и цены, и тарифы на коммунальные услуги. Так что увеличение зарплаты никак не остановило поток молдаван, покидающих родину в поисках заработка.

Увеличилось количество туристов – почти в два раза. При этом основной поток туристов, как и прежде, – из Российской Федерации и Румынии.

Выросло количество автомобилей в собственности у молдаван – почти на 210 тысяч машин. А пассажиров у молдавской железной дороги стало на 3 миллиона меньше. Это тоже следствие сокращения количества населения.

Однако самая большая потеря Молдовы за прошедшие 10 лет – это молдавские сёла, за это время с карты страны исчезло 150 населённых пунктов, что очень много для маленькой Молдавии.

По мнению же экспертов, дальше процесс пойдёт быстрее – в сёлах население стареет с каждым годом, в течение следующего десятилетия исчезнет не 150 сёл, а намного больше.

«Молдавское село находится на грани демографического выживания. Образ жизни тех жителей сёл, кто ещё в них остался, не соответствует традициям молдавского села, подразумевающим занятия ремёслами, соблюдение обычаев и любовь к земле. В стране отсутствует потенциал для демографического роста, что подрывает развитие такой стратегической для страны отрасли, как сельское хозяйство. Сельское население входит в долю старения, а это означает, что без экономических усилий изменить ситуацию невозможно»,

– цитирует э ксперта по вопросам народонаселения и демографии из ИРСИ Viitorul Валериу Саинсуса газета «Молдавские ведомости» .

Эксперт уверен, что следующее десятилетие «поставит под угрозу всю сельскую периферию страны», если не будут приняты срочные меры, которые смогут остановить исход молодёжи из сельской местности.

Сегодня женщины в молдавских сёлах не занимаются не только традиционными ремёслами, но и сельскохозяйственными работами, они просто ждут переводы денег из-за границы от уехавших мужей. И с каждым годом изменить ситуацию будет всё труднее.