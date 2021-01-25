Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Молдавия переживает новый виток скандала из-за русского языка

25 января 2021, 20:50  •  42 • Политика
Фото: Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ситуация вокруг "великого и могучего" выгодна экс-президенту Додону и возглавляемой им партии
Решение Конституционного суда Молдавии снова понизить статус русского языка в Республике играет на руку Партии социалистов и ее главе – экс-президенту страны Игорю Додону. Об этом заявил замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Андрей Моспанов.
По его словам, нет ничего удивительного в вердикте КС, поскольку сам закон, приравнивающий русский язык к государственному, принимался в конце 2020 года второпях и в суматохе. Додон стремился его утвердить перед вступлением в должность антироссийского президента Майи Санду.
"Очевидно, так все и было задумано, когда ПСРМ спешно инициировала закон о статусе русского языка в конце 2020 года. Социалисты не могли не понимать, что КС закон отменит. Но для них эта отмена сейчас является поводом для мобилизации своего электората перед возможными досрочными парламентскими выборами", – сказал в комментарии "ПолитНавигатору" эксперт.
Вполне предсказуемо, считает он, что в Республике поднимается волна политических эмоций вокруг языкового вопроса. Причем в стране есть как как сторонники, так и ярые противники "великого о могучего". Но больше всех "сливки" на этой ситуации снимет именно партия Додона, отмечает Моспанов.
Он прогнозирует, что выстроенная за последние 30 лет политическая система в Молдавии и дальше будет делать все, чтобы вытеснить русский. С последним решением КС его статус "фактически снижен" до уровня языков других нацменьшинств.
"Дистанция между положением румынского и русского языков еще более выросла", – констатировал специалист.
В конце прошлой недели сам Додон заявил, что Молдавию ожидают серьезные последствия из-за вердикта Конституционного суда. По словам политика, ПСРМ уже подготовила новый законопроект в защиту русского. Однопартийцы экс-президента намерены выставить документ на голосование на ближайшей сессии в парламенте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.