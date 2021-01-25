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Молдавия переживает новый виток скандала из-за русского языка
25 января 2021, 20:50 • 42 • Политика
Ситуация вокруг "великого и могучего" выгодна экс-президенту Додону и возглавляемой им партии
Решение Конституционного суда Молдавии снова понизить статус русского языка в Республике играет на руку Партии социалистов и ее главе – экс-президенту страны Игорю Додону. Об этом заявил замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Андрей Моспанов.
По его словам, нет ничего удивительного в вердикте КС, поскольку сам закон, приравнивающий русский язык к государственному, принимался в конце 2020 года второпях и в суматохе. Додон стремился его утвердить перед вступлением в должность антироссийского президента Майи Санду.
"Очевидно, так все и было задумано, когда ПСРМ спешно инициировала закон о статусе русского языка в конце 2020 года. Социалисты не могли не понимать, что КС закон отменит. Но для них эта отмена сейчас является поводом для мобилизации своего электората перед возможными досрочными парламентскими выборами", – сказал в комментарии "ПолитНавигатору" эксперт.
Вполне предсказуемо, считает он, что в Республике поднимается волна политических эмоций вокруг языкового вопроса. Причем в стране есть как как сторонники, так и ярые противники "великого о могучего". Но больше всех "сливки" на этой ситуации снимет именно партия Додона, отмечает Моспанов.
Он прогнозирует, что выстроенная за последние 30 лет политическая система в Молдавии и дальше будет делать все, чтобы вытеснить русский. С последним решением КС его статус "фактически снижен" до уровня языков других нацменьшинств.
"Дистанция между положением румынского и русского языков еще более выросла", – констатировал специалист.
В конце прошлой недели сам Додон заявил, что Молдавию ожидают серьезные последствия из-за вердикта Конституционного суда. По словам политика, ПСРМ уже подготовила новый законопроект в защиту русского. Однопартийцы экс-президента намерены выставить документ на голосование на ближайшей сессии в парламенте.
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