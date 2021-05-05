Молдавия: партия Майи Санду замахнулась на большинство в парламенте

Указ президента о роспуске парламента вступил в силу – в стране началась предвыборная кампания

По данным социологических исследований, в молдавский парламент могут пройти всего четыре партии: пропрезидентская PAS, которая намерена получить большинство в парламенте, рассчитывая на 54 мандата, ПСРМ (30 мандатов), партия «Шор» – 10 депутатских мандатов и «Наша партия» – 7 мест в парламенте. Остальные политические силы, по данным исследования «Барометра общественного мнения» (БОМ), проведённого в феврале текущего года, не смогут преодолеть избирательный порог в 5%. Похожие данные показало и исследование, проведённое в конце апреля Международным республиканским институтом (IRI).

Интересно, что БОМ даёт партии Майи Санду 48,6%, хотя ранее PAS не могла об этом и мечтать. На выборах 2019 года партия собрала 26,84% голосов и имела 26 мест в парламенте.

Часть партий рассматривают возможность идти на выборы в составе избирательных блоков.

Во вторник, 4 мая, глава «Нашей партии» Ренато Усатый объявил о создании политического блока под названием «Блок Ренато Усатого», в который, кроме «Нашей партии», войдёт партия Patria («Родина»).

«Я подал документы для регистрации избирательного блока «Ренато Усатый». У нас есть все шансы набрать много голосов и получить хороший результат. На следующей неделе я представлю программу, приоритеты и кандидатов от нашего блока. Мы пойдём на эти выборы, потому что люди ждут конкретные результаты»,

– рассказал мэр города Бельцы на брифинге во вторник.

Напомним: партию Patria, возглавляемую Усатым, в 2014 году накануне парламентских выборов исключили из предвыборной гонки, обвинив в использовании финансов, полученных из-за рубежа.

ПСРМ ещё неделю назад выступила с призывом объединиться всем левым силам для создания «левого блока», тогда же глава парламентской фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ заявил журналистам, что переговоры по этому поводу уже ведутся.

«ПСРМ считает, что левые политические силы могли бы пойти общим блоком, чтобы не было конкуренции на избирательном сегменте, потому что нам нечего делить. Цели у нас общие. Поэтому мы ведём переговоры. Призываем все левые политические силы присоединиться, мы готовы пойти и на определённые уступки»,

– отметил Фуркулицэ.

Главными соратниками социалисты видят коммунистов. Также в списке потенциальных партнёров партии «Гражданский конгресс», «Европейские левые» и новая партия, созданная экс-премьером Ионом Кику «Развития и объединения Молдовы».

Во вторник, выступая на брифинге, Ренато Усатый заявил, что ПСРМ и ПКРМ уже договорились о создании блока.

«Платформа DA» Андрея Нэстасе, бывшего соратника Майи Санду, идёт на выборы в одиночестве, не имея никаких шансов преодолеть пятипроцентный барьер. При этом в партии считают, что всем проевропейским силам следует объединиться.

«Было бы неплохо вернуться к уже доказанной формуле, несмотря на различные разногласия или подходы, которые существовали в блоке ACUM, вернуться к этой формуле, включая и Партию национального единства. Это был бы проевропейский, румынский симбиоз, который может обеспечить прочное проевропейское большинство. Мы ещё не упустили эту возможность, и было бы неплохо провести дискуссии по этому вопросу»,

– заявил депутат от «Платформы DA» Юрие Реницэ.

И только пропрезидентская партия PAS уверенно идёт на выборы самостоятельно – в партии отвергают идею создания политического блока по примеру 2019 года, поскольку уверены в том, что получат большинство в будущем парламенте.

«PAS идёт на выборы самостоятельно. Мы рассчитываем на сознательность граждан»,

– сказал депутат PAS Оазу Нантой в эфире передачи Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

Досрочные парламентские выборы назначены на 11 июля. Для проведения выборов необходимо найти 125 млн леев. Где взять такие деньги, пока никто особенно не задумывается.