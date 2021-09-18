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Молдавия отчитала Россию за выборы в Приднестровье: "МИД просил воздержаться"

18 сентября 2021, 17:35  •  181 • Политика
Власти Молдавии отчитали Россию за организацию выборов в Госдуму в Приднестровье. "МИД попросил воздержаться от открытия избирательных участков", - заявили в Кишинёве.
Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало Россию, которая провела голосование на территории Приднестровской Молдавской Республики. В ведомстве отметили, что предлагали посольству России организовать голосования в подконтрольных Кишинёву районах. Голосование в Приднестровье же якобы не отвечало требованиям безопасности.
МИД просил воздержаться от открытия 27 избирательных участков в Приднестровском регионе Молдавии из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования,
- пояснили в ведомстве.
Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют украинцы и русские. Кроме того, на территории Приднестровья находятся русские миротворцы, которые также имеют право голосовать на выборах в Госдуму.

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