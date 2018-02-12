Молдавия окончательно запретила российское телевидение

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Вступил в силу не подписанный президентом Игорем Додоном закон о “противодействии российской пропаганде”

В Молдавии с 12 февраля 2017 года вступил в силу принятый парламентом страны закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Несмотря на столь завуалированную формулировку, очевидно, что речь идет в первую очередь о популярных по ту сторону Днестра передачах российского телевидения.

Законопроект, который его инициаторы из контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демократической партии Молдовы (ДПМ) открыто называли актом “противодействия российской пропаганде”, был принят ещё 7 декабря 2017 года. Его поддержал 61 депутат от прозападных унионистских политических партий. Закон позволяет размещать телеканалам информационно-аналитические и военные передачи исключительно стран - членов ЕС и НАТО.

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Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, категорически отказался подписывать указанный документ. По мнению лидера страны, закон о запрете вещания информационно-аналитических программ российского телевидения нарушает права граждан страны на доступ к информации и демонстрирует “беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом”. Додон также высказал убеждение, что запрет телевещания не является “исключительно продуктом демпартии”. Его принятие - результат заказа извне, который безукоризненно исполнили представители прозападных сил.

“Если парламентское большинство предполагает, что эти действия помогут им отбить желание у более 65% граждан Молдовы дружить с Российской Федерацией, то они глубоко ошибаются. Нас связывают многовековые исторические дружеские связи, общая Православная вера, общие экономические интересы и, я уверен, много общих совместных проектов на будущее”, - заявил молдавский президент, добавив, что подобные запреты не только нецелесообразны, но и будут способствовать повышению интереса к запрещенным телепрограммам, доступ к которым беспрепятственно можно получить через интернет.

И. Додон. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на вето, объявленное Додоном, закон, тем не менее, был подписан и вступил в силу. Произошло это после того, как 2 января 2018 года состоящий из граждан Румынии Конституционный суд Молдавии вторично временно отстранил Додона от исполнения президентских обязанностей, передав его полномочия спикеру парламента Адриану Канду - верному ставленнику Плахотнюка. Формальным поводом послужил отказ законно избранного президента назначить утвержденных парламентом членов кабмина. Наряду с назначением в правительство нужных лиц, Канду подписал и закон, касающийся запрета в Молдавии российских телепрограмм. Было указано, что он вступит в силу спустя 30 дней с момента опубликования в Официальном вестнике Молдовы.

Нарушение телеканалами этого закона повлечет за собой штрафные санкции. Отмечается, что при первом нарушении штраф будет составлять порядка 40-70 тысяч леев (2-4 тысячи долларов), при повторном - 70-100 тысяч леев (4-6 тысяч долларов). В том случае, если штрафные санкции не возымеют действия, нарушителей будут лишать лицензии.

Стоит отметить, что Россия отреагировала на такую выходку прозападных властей Молдавии. По мнению пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, молдавский закон недалеко ушёл от “тоталитарных практик борьбы с альтернативными точками зрения”. А Государственная дума РФ даже приняла специальное заявление “О недопустимости дискриминации российских СМИ в Республике Молдова”, призвав ООН, ОБСЕ и Совет Европы к оценке действий Кишинёва.

М. Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее, сегодня запрет телевещания российских программ в Молдове стал свершившимся фактом. Полностью ориентированные на Вашингтон и Брюссель политические силы в очередной раз продемонстрировали поистине марионеточную зависимость от воли своих покровителей в ущерб прямым интересам граждан Молдавии, заинтересованных в реализации проводимого законно избранным президентом курса на налаживание дружеских отношений с Россией.

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Кроме того, действия прозападных парламента и правительства Молдавии в отношении российских СМИ торпедируют инициативы президента Додона по сближению с Приднестровьем и делают невозможной постепенную мирную реинтеграцию отделившегося региона на условиях федерализации. В перспективе продолжение такой откровенно антироссийской и русофобской политики вкупе со взятым курсом на десуверенизацию и аннексию со стороны Румынии может грозить Молдавии целым рядом серьезных социально-экономических и политических потрясений, вплоть до продолжения распада того единого государственного пространства, которое некогда представляла собой созданная в 1940 году Молдавская ССР.

Единственный шанс избежать такого сценария - предстоящие в конце 2018 года парламентские выборы, на которые президент Игорь Додон и стоящая за ним Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) возлагают большие надежды.

”Оценку действий властей, в том числе данных инициатив, дадут не чиновники в высоких кабинетах Брюсселя, Вашингтона, а простые граждане Молдовы на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в историю”, - выразил надежду Додон.

Павленко Дмитрий