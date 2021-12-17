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Молдавия очень хочет в Европу, но пока не берут

17 декабря 2021, 00:40  •  106 • В мире
Странам Восточного партнёрства в Брюсселе пообещали немного денег
В Брюсселе открылся шестой по счёту саммит программы «Восточное партнёрство», на который прибыли лидеры стран Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, а также руководство Евросоюза.
Впервые саммит проходит без Белоруссии – в Минске ещё летом приняли решение о приостановке участия в этом проекте в связи с введёнными Евросоюзом санкциями в отношении страны.
На повестке дня саммита главные вопросы: пандемия, реформы и приверженность программе Евросоюза, а также ситуация с безопасностью в регионе.
«Лидеры Евросоюза попытаются спасти программу Восточного партнёрства с Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией и Азербайджаном. Встреча, несомненно, будет «источником разочарования», поскольку Европейский Союз не может удовлетворить запросы о членстве от Украины, Грузии и Молдовы»,
– пишет агентство France-Presse, ссылаясь на сообщение высокопоставленного представителя Евросоюза.
Пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Питер Стано отметил: в Брюсселе знают о стремлении этих стран, однако придерживаются подписанных в 2014 году соглашений об ассоциации и самое большее, на что могут рассчитывать Киев, Кишинёв и Тбилиси – это индивидуальное партнёрство.
Тем не менее, президент Молдавии Майя Санду перед началом саммита на встрече с журналистами заявила, что её страна «очень надеется стать одним из членов Евросоюза и как можно быстрее». Назвала Санду и причину спешки: по её словам, «Россия сильно затрудняет жизнь Молдове», потому что подняла цену на газ. «Затрудняют жизнь» Кишинёву и российские миротворцы на левом берегу Днестра, пожаловалась Санду.
По мнению политолога Александра Носовича, подобные заявления молдавского президента являются плохой идеей именно потому, что прозвучали в Брюсселе, тем самым приглашая ЕС стать арбитром между Молдавией и Россией.
«Всякий раз, когда в отношения бывших советских республик с Москвой влезает Евросоюз, всё заканчивается очень плохо. Так что идём на всех парах к возвращению Молдавии в состояние южной Прибалтики для бедных, коей она была при Владе Плахотнюке. В Кишинёве должны отдавать себе отчёт, что кризис в отношениях с Россией неизбежно обернётся системным кризисом в самой Молдавии»,
– уверен политолог.
Тем временем европейские СМИ уже заранее опубликовали проект общей декларации саммита, в которой говорится о чём угодно, но только не о готовности Евросоюза раскрыть свои двери перед «бедными родственниками», то есть – о перспективе членства в ЕС.
Но чтобы как-то скрасить очередное разочарование, там же опубликованы пять приоритетов «обновлённой повестки», то есть цели, к которым должны идти страны, мечтающие об евроинтеграции. Однако все эти приоритеты уже были перечислены в соглашениях об ассоциации, но ничего нового «западным партнёрам» не удалось придумать, зато освежили в памяти и звучит красиво – Майя Санду и её фанаты должны остаться довольны. Тем более, денег пообещали – на всех более €2 млрд, маловато, но хоть что-то.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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