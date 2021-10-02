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Молдавия не пропустила в Приднестровье российского миротворца

02 октября 2021, 18:29  •  125 • Украина
«Отныне существует опасность того, что ротация российских миротворцев будет затруднена»
Молдавия отказала во въезде российскому офицеру из состава миротворческих сил – подполковнику О.А. Петрову, который возвращался после лечения в России к месту несения службы в Зоне безопасности, при этом с молдавской стороны не последовало никаких объяснений причин отказа.
Напомним, мир в регионе поддерживают совместные миротворческие силы, среди которых российские военные (402 человека), приднестровские (492) и молдавские (355), а также десять наблюдателей от соседней Украины. В Зоне безопасности установлены 15 стационарных постов и КПП, на которых и несут службу миротворцы. Согласно договорённостям, миротворцы должны оставаться на берегах Днестра до полного урегулирования конфликта.
Миротворческая миссия в Приднестровье считается одной из самых успешных – на протяжении 29 лет в регионе нет боевых действий, хотя периодически и происходят попытки провокаций.
На заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК) в четверг, 30 сентября, российская делегация выступила с официальным заявлением, в котором произошедший инцидент назван «недружественным актом, подрывающим эффективность миротворческой операции».
«Расцениваем данный факт как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону»,
– цитирует заявление делегации России Информационное агентство «Новости Приднестровья».
В заявлении также напоминается о том, что Российская Федерация является подписантом соглашения от 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также гарантом переговорного процесса.
«Мы прекрасно понимаем, что основной гарантирующей и связующей силой в рамках миротворческих сил по-прежнему является российская составляющая. И когда российского военнослужащего в звании подполковника, который командует целым батальоном, не пускают в Зону безопасности исключительно по каким-то внутренним соображениям представителей Молдовы, возникает определённая опасность в работе самого механизма миротворческий операции»,
– отметил глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.
По его мнению, отныне существует реальная опасность того, что ротация российских военнослужащих будет затруднена.
Случайно или нет, но в тот же день претендент на пост посла Соединённых Штатов в Кишинёве Кент Дойл Логсдон заявил, что в том случае, если его кандидатуру утвердят, все свои силы он приложит к тому, чтобы добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья, призвав оказывать давление на Россию.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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