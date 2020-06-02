Молдавия не отказывается от российского кредита

Премьер надеется, что удастся получить и российский кредит, и помощь ЕС

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил в понедельник 1 июня, что Кишинёв не собирается отказываться от российского кредита в 200 миллионов евро. А те, кто пытается заставить правительство отказаться от этой помощи, действуют в интересах внешних сил, а не в интересах молдаван.

«Мы не отказываемся от российского кредита. В последние дни я заметил очередную агитацию от тех, кто якобы работает в интересах Молдовы, но на самом деле всё, что они делают, получается в ущерб народу нашей страны. В первую очередь я имею в виду депутатов. Молдова заинтересована в российском кредите и подписании соглашения о предоставлении этого кредита на приемлемых для нас условиях»,

– заявил Кику на встрече с журналистами.

По его мнению, те депутаты, которые инициировали жалобу в Конституционный суд по поводу российского кредита, «нанесли существенный ущерб стране». А их главная цель – не помощь населению Молдовы, а уничтожение государственности.

Ранее премьер говорил, что главе российского правительства Михаилу Мишустину уже отправлено письмо с просьбой пересмотреть прежние условия кредита.

Напомним, Конституционный суд Молдовы посчитал, что условия кредита в 200 миллионов евро от Российской Федерации «угрожают независимости Молдовы».

При этом Кику не знает, согласятся ли в Москве вновь возвращаться к вопросу о кредите, поэтому приходится просто ждать. Однако правительство Молдовы не бездействует, а работает над подписанием «Меморандума о взаимопонимании с Европейским союзом».

«Мы готовы подписать этот меморандум в надежде, что Евросоюз выделит кредит в сто миллионов двумя траншами, чтобы эти средства пошли на финансирование бюджетного дефицита. При этом мы ни в коем случае не отказываемся от российского кредита»,

– отметил Ион Кику.

Речь идёт о макрофинансовой помощи, которую выделил Евросоюз в размере 700 миллионов евро всем странам, участвующим в программе «Восточное партнёрство» на восстановление экономик после пандемии. Вот только для получения этих денег необходимо выполнить ряд условий.

«В Брюсселе выдвинули пять блоков условий. Мы со всеми согласились. Надеемся, что удастся получить эти деньги, которые должны поступить двумя траншами»,

– рассказал премьер-министр, отметив, что среди этих условий есть и ряд политических, однако сегодня главная задача правительства – ликвидировать дыру в государственном бюджете.

«Мы ещё далеки от первоначальных планов на этот год, и от того, как хотелось бы. Но государство выполнит все свои обязательства по выплате пенсий и пособий, а также по капитальным инвестициям. Надеюсь, что благодаря грамотному налоговому администрированию, мы вернёмся и к показателям, которые были до марта этого года»,

– констатировал Кику.

К урегулированию вопроса с российским кредитом готов подключиться и президент Молдовы Игорь Додон.

Выступая в прямом эфире телеканала «НТВ-Молдова», президент рассказал, что планирует встретиться уже в этом месяце с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить с ним «возможность перезапуска переговоров по кредиту».