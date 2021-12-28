Молдавия нашла лазейку, чтобы не платить России за газ: Не исключён украинский сценарий

В Молдавии нашли правовую возможность не выплачивать долг "Газпрому". В Кишинёве заявили, что вице-премьер страны не имел права подписывать протокол об урегулировании спорных вопросов с "Газпромом".

Власти Молдавии нашли способ не платить России долг по газу. Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица утверждает, что вице-премьер Андрей Спыну не имел полномочий подписывать протокол об урегулировании спорных вопросов с "Газпромом". Это позволяет Кишинёву в любой момент отказаться от выплаты долгов Москве.

Речь идёт о выплате долга Приднестровья за поставки русского газа. Соответствующий документ вице-премьер Молдавии подписал во время визита в Москву, когда договаривался о подписании договора о поставках газа с "Газпромом". Протокол об урегулировании спорных вопросов обязывает "Молдовагаз" до 1 мая 2022 года подписать соглашение об урегулировании задолженности перед "Газпромом".

У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола,

- заявила недавно премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Здесь важно то, что Кишинёв не оспаривает законность контракта на поставку газа, но ставит под сомнение протокол, обязывающий вернуть долги за газ. Таким образом, Молдавия в любой момент может потребовать начать переговоры о возвращении долга сначала и при этом требовать с России исполнять долг о поставках газа.

Также эксперты не исключают, что власти Молдавии могут взять на вооружение "передовой" опыт Украины. Напомним, что Киев отказался возвращать долг в три миллиарда долларов, заявив, что деньги были взяты в результате "принуждения с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС". Кишинёв тоже может заявить, что "Газпром" отказывался заключать новый контракт без гарантий того, что молдавская сторона признает существование долга и обязуется погасить его.

Почему бы не взыскать с России моральную компенсацию за "энергетическое давление"? Того и гляди, "Газпром" окажется в долгу перед Молдовой, а не наоборот…

- пишет портал rubaltic.ru.