Молдавия начала внутреннее расследование из-за паспорта у Петрова и Боширова

В Молдавии после заявлений чешской стороны о том, что у граждан России был молдавский паспорт, начали внутреннее расследование.

Власти Чехии объявили в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова из-за подозрений в том, что они участвовали в неких "тяжких уголовных преступлениях". В своём заявлении полиция Чехии указала, что во время пребывания в республике иностранцы якобы использовали паспорт Молдавии и Таджикистана.

После обнародования этой информации в Кишинёве объявили о проведении разбирательства.

В сообщении Агентства государственных услуг республики говорится, что по факту вскрывшихся сведений начата внутренняя проверка.

На официальном сайте молдавской организации отмечается, что после завершения расследования ведомство выступит с разъяснениями.

Напомним, что ранее власти Чехии объявили о высылке 18 диппредставителей России, в ответ Москва выслала из страны 20 сотрудников чешской дипмиссии.