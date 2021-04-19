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Молдавия начала внутреннее расследование из-за паспорта у Петрова и Боширова

19 апреля 2021, 23:10  •  74 • В мире
В Молдавии после заявлений чешской стороны о том, что у граждан России был молдавский паспорт, начали внутреннее расследование.
Власти Чехии объявили в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова из-за подозрений в том, что они участвовали в неких "тяжких уголовных преступлениях". В своём заявлении полиция Чехии указала, что во время пребывания в республике иностранцы якобы использовали паспорт Молдавии и Таджикистана.
После обнародования этой информации в Кишинёве объявили о проведении разбирательства.
В сообщении Агентства государственных услуг республики говорится, что по факту вскрывшихся сведений начата внутренняя проверка.
На официальном сайте молдавской организации отмечается, что после завершения расследования ведомство выступит с разъяснениями.
Напомним, что ранее власти Чехии объявили о высылке 18 диппредставителей России, в ответ Москва выслала из страны 20 сотрудников чешской дипмиссии.

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