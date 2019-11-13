Молдавия на распутье: развал правящей коалиции, правительственный кризис, вотум недоверия. Что дальше?

Автор:

Латышев Сергей

Созданный с помощью России, США и ЕС тактический союз прозападных и условно пророссийских сил Молдавии, нацеленный на избавление от власти местного олигархата, приказал долго жить даже раньше, чем ожидалось. Инициатором его развала выступил прозападный блок ACUM, который в рамках пакетной сделки с социалистами по устранению мафиозного режима Влада Плахотнюка контролировал правительство страны, доказавшее после бегства последнего под давлением Москвы, Вашингтона и Брюсселя свою недееспособность. Социалисты (ПСРМ) играли первую скрипку в парламенте и имели своего человека и неформального лидера в качестве президента — Игоря Додона.

Руководство блока ACUM подвигло на этот шаг неожиданное поражение одного из его лидеров Андрея Нэстасе — министра внутренних дел в правительстве Майи Санду, председателя и основателя партии «Платформа Достоинство и правда» — на состоявшихся 3 ноября выборах столичного мэра. Генеральным примаром муниципия Кишинёв 11 ноября официально стал проведший прекрасную предвыборную кампанию представитель ПСРМ Ион Чебан, набравший 52,39% голосов. Социалисты никогда не побеждали на выборах столичного градоначальника после обретения Молдавией независимости.

Этот провал и эрозия своей политической базы вынудили Санду нарушить соглашение с социалистами и попытаться присвоить себе право определять, кто займёт пост генерального прокурора, то есть поставить под контроль прозападных политических сил систему юстиции, что вызвало гнев социалистов, решивших вынести нынешнему правительству вотум недоверия.

Под прозападным молдавским премьером Майей Санду зашаталось кресло. Фото: Jаgen Heinrich / Globallookpress

Это станет возможным, если их поддержит в этом Демократическая партия Молдовы (ДПМ), обслуживавшая интересы скрывающегося в США Плахотнюка. Она имеет вторую по численности фракцию в парламенте, охватывающую примерно треть депутатов. «Демократы» ранее сами намеревались и даже выходили с инициативой выражения вотума недоверия правительству Санду. Но сейчас они заявляют, что примут окончательное решение о том, поддерживать ли социалистов, после объяснений, которые даст в парламенте премьер. Вопрос о судьбе правительства — единственный на сегодняшнем заседании.

Почему социалисты за вотум недоверия?

Социалисты чётко объяснили молдавскому народу, почему они решили прибегнуть к вотуму недоверия. В проекте этого документа, опубликованном до сегодняшнего заседания на сайте парламента, говорится, что парламентская фракция ПСРМ «поддержала правительство Санду во всех инициативах, включённых в программу деятельности кабинета министров», обращая при этом внимание «на ухудшение социальной и экономической ситуации в стране и на то, что некоторые министры, которые отвечают за социально-экономический блок, не могут справиться с вызовом».

В документе подчёркивается, что «важным вызовом для парламентского большинства и правительства была и есть реформа юстиции и вывод из-под политического влияния судейской системы и органов прокуратуры». С этой целью между сформировавшими парламентское большинство партиями была достигнута оформленная поправками в Закон о прокуратуре договорённость о порядке назначения генпрокуроров. В соответствии с ней конкурс по предварительному отбору кандидатов на пост генпрокурора организовало министерство юстиции, определившее четырёх претендентов на него.

Однако глава Минюста Олеся Стамате аннулировала результаты конкурса, а правительство Санду взяло на себя ответственность за внесение новых поправок в Закон о прокуратуре. Они предполагают, что предварительным отбором кандидатов на пост генпрокурора будет заниматься премьер. Социалисты убеждены, что это создаёт «серьёзную опасность независимости прокуратуры и политизирует» её.

ПСРМ возмутила откровенно шулерская манера, в которой их попутчики по антиолигархической революции в Молдавии провернули этот трюк: «Правительство Санду нарушило элементарные демократические принципы, присущие любому обществу, — изменило принципы игры во время игры»… Прозападному блоку ACUM ставится в вину, что он проигнорировал Конституцию страны, мнение Венецианской комиссии, парламент, что не были проведены публичные дебаты, что данное решение является непрозрачным. Главное же заключается в том, что «было предано доверие политических и международных партнёров», поддержкой которых правительство Санду безоговорочно пользовалось.

Став президентом Молдавии, Игорь Додон остаётся неформальным лидером ПСРМ. Он был ключевой публичной фигурой антиолигархического переворота в стране. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Социалисты считают, что новый законопроект, за который правительство взяло ответственность 6 ноября, «ухудшает ещё больше сложную ситуацию в области юстиции», в реформировании которой наблюдается «полный провал». И поэтому правительство Санду должно уйти в отставку.

Чего следует ожидать?

Президент Молдавии и бывший лидер ПСРМ Додон считает, что теперь существует лишь несколько вариантов действий: или правительству Санду будет выражен вотум недоверия, или министр юстиции организует новый конкурс по отбору генпрокурора. Последнее будет означать потерю лица нынешнего премьера, которая готова уступить лишь по видимости, но не по существу.

Санду заявила накануне, что если социалисты откажутся от вотума недоверия, она направит закон, ответственность за который взяло на себя её правительство, на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора. Социалисты в ответ на это заявили, что откажутся от вотума недоверия лишь в случае отзыва этого закона.

Расклад политических сил в молдавском парламенте таков: у социалистов 36 мандатов, у демократов скрывшегося в США Плахотнюка — 30, у ACUM — 26. Ещё семь мандатов у партии «Шор», обслуживающей интересы одноимённого молдавского олигарха, есть в парламенте и два независимых депутата.

Шантаж Санду

Реакция прозападных молдавских властей на эти события предсказуемая. Они угрожают майданом, собрав у парламента, где решается судьба правительства, толпу своих сторонников для оказания давления на депутатов. С другой стороны, премьер Санду пугает ПСРМ прекращением в будущем какого-либо сотрудничества, если депутаты-социалисты сегодня проголосуют за вотум недоверия, бесстыдно обвиняет их в том, что это они препятствуют «реформе юстиции», а простых молдаван стращает экономическими и финансовыми проблемами.

По словам Санду, «если это правительство падёт, то рискуем начать следующий год без бюджета», который предполагал рост зарплат, всевозможных пособий и компенсаций, в то время как «большая часть этих инициатив должна финансироваться из внешних источников».

Недееспособность прозападного правительства Молдавии может привести к снятию США опалы с беглого олигарха Влада Плахотнюка. Фото: Sandu Tarlev / Shutterstock.com

Премьер фактически признаёт неспособность своего кабинета самостоятельно поднять страну и цинично намекает, что Запад будет давать деньги только прозападному правительству. Она ставит себе в заслугу, что её кабинет «смог в сжатые сроки разморозить внешнее кредитование экономики Молдовы». Больше ей «похвастаться» действительно нечем.

Подводим итоги

Независимо от того, чем закончится сегодняшний день для кабинета Санду, очевидно, что ситуативный тандем пророссийских и прозападных сил в Молдавии прекратил существование, так как утрачено доверие. Это произошло до того, как участникам поддержанного внешними силами восстания против Плахотнюка и Ко удалось очистить Молдавию от коррупции и исключить возможность возвращения олигархической власти.

Перспектива укрепления позиций пророссийских сил при всей условности этого термина может вынудить Запад вернуть из опалы Плахотнюка, многие сторонники которого до сих пор находятся у власти, особенно на региональном уровне. Бездарность и балабольство, полная неспособность к практической работе и иждивенческие настроения грантоедского руководства АCUM, разочарование в этом блоке части его электората могут привести к тому, что на неизбежных в скором времени досрочных выборах Демпартия — даже без массированной финансовой поддержки Плахотнюка — выступит не так уж плохо.

Новый мэр Кишинёва, социалист Ион Чебан убедил столичный электорат, что он человек дела. Фото: EPA/DUMITRU DORU / ТАСС

Социалистам, надеющимся, судя по всему, укрепить свои позиции на досрочных выборах, не стоит переоценивать свои силы. Победа их кандидата на выборах мэра Кишинёва тут совершенно не показательна. Кишинёвцы выбирали между деятелем, готовым решать их практические проблемы, и идеологом-юнионистом, карьеристом и непутёвым министром, который рассматривал эту должность как ступеньку в своей политической карьере и плевал с высокой колокольни на столичных жителей с их нуждами и проблемами.

От того, что Кишинёвом будет управлять социалист, Молдавия не лишится западных дотаций, и в городе будет больше порядка. А вот если социалисты возглавят правительство страны, их — и остальных молдаван вместе с ними — Запад действительно может начать наказывать долларом и евро.

Всё это означает, что Молдавия в любом случае снова вступает в длительный период неопределённости и нестабильности, который, увы, был предопределён.

Последние новости из молдавского парламента подтверждают этот прогноз: вторая по численности фракция ДПМ поддержит вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду, о чём заявил её лидер Павел Филип. Партия «Шор» решила при голосовании воздержаться. Это означает, что правительство Санду падает. Чтобы отправить его в отставку, необходим 51 голос. У социалистов и демократов их 66. За вотум недоверия проголосовало всего на три депутата меньше — 63. С правительством Санду покончено.