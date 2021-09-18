Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая войн...
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзи...
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
Главная / Украина

Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной

18 сентября 2021, 10:15  •  271 • Украина
В Киеве не обращают внимания на требования молдавской стороны и продолжают убивать Днестр
Команда независимых экспертов по инициативе Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке экспертов Швеции провели исследование о социальном и экологическом воздействии Днестровского гидроэнергетического комплекса на реку Днестр. Результаты исследования неутешительны.
Строительство Украиной Днестровского гидроэнергетического комплекса оказало большое негативное влияние не только на качество днестровской воды, но и на естественную среду обитания флоры и фауны, в связи с чем в настоящее время уже исчезло 19 видов рыб, а оставшиеся находятся на грани вымирания, отметил эксперт в области гидробиологии Сергей Филиппенко.
А специалист в области гидрологии Анна Желяпова отметила обнаруженный пульсирующий эффект волн, который вызван выбросами воды и называется hydropeaking. Эффект этот губителен для биоразнообразия Днестра. К тому же река уже потеряла способность к самоочищению, что угрожает превращению Днестра в болото уже в обозримом будущем, бьют тревогу экологи.
Спасению Днестра был посвящён и брифинг депутатов парламентской фракции партии «Шор», на котором депутаты пытались обратить внимание правящей партии PAS на то, что страна рискует остаться без основного источника питьевой воды.
«Мы стоим на пороге новой глобальной катастрофы. Люди умирают от пандемии, каждый день наблюдаем лавину роста цен на продукты первой необходимости. Ежедневно мы слышим дискуссии, а также видим, как дорожает топливо. У нас не хватает пальцев, чтобы перечислить, на что повысились цены. Кроме того, мы сталкиваемся с другой серьёзной проблемой – катастрофической ситуацией на реке Днестр. Наша страна рискует остаться без воды»,
– предупредила депутат Марина Таубер.
Она напомнила, что 17 августа Украина запустила четвёртую турбину Новоднестровской гидроаккумулирующей станции на Днестре на самой границе с Молдавией. Это четвёртая из семи запланированных турбин. Киев продолжает работы, несмотря на то, что ещё в феврале текущего года парламент Молдавии принял заявление, запрещающее проводить работы на Днестре до проведения международной экспертизы.
Исследование, проведённое командой независимых экспертов, говорит не только о гибели реки и её обитателей, но и о рисках повышения сейсмической активности в регионе, роста количества эрозий почвы и оползней, в итоге же Молдавия уже очень скоро может остаться без своего основного источника питьевой воды, подчеркнула депутат.
«Требуем, чтобы украинская сторона остановила работу по дальнейшему расширению станции, чтобы украинская сторона уважала взятые на себя обязательства по соблюдению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»,
– заявила вице-председатель партии «Шор».
Это не первое подобное требование молдавской стороны, однако в Киеве этих требований не слышат, а если и слышат – не обращают внимания и продолжают убивать Днестр.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





271
Источник
Похожие новости
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
16 сентября 2021, 16:05
Молдавские фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая
17 сентября 2021, 16:50
Майя Санду отказывается вести с Москвой переговоры по газу
17 сентября 2021, 07:40
ВСУ рассматривает сценарий войны против России и ОДКБ с участием НАТО
16 сентября 2021, 08:45
ВСУ приняли на вооружение РСЗО «Верба»
18 сентября 2021, 08:25
«Российский газ не так уж важен». В Госдепе США предложили Украине забыть о «Северном потоке-2»
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
18 сентября 2021, 03:45
«Эта ссора не останется незамеченной»: к чему может привести решение Австралии отказа...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
14 сентября 2021, 22:50
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.