В Киеве не обращают внимания на требования молдавской стороны и продолжают убивать Днестр

Команда независимых экспертов по инициативе Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке экспертов Швеции провели исследование о социальном и экологическом воздействии Днестровского гидроэнергетического комплекса на реку Днестр. Результаты исследования неутешительны.

Строительство Украиной Днестровского гидроэнергетического комплекса оказало большое негативное влияние не только на качество днестровской воды, но и на естественную среду обитания флоры и фауны, в связи с чем в настоящее время уже исчезло 19 видов рыб, а оставшиеся находятся на грани вымирания, отметил эксперт в области гидробиологии Сергей Филиппенко.

А специалист в области гидрологии Анна Желяпова отметила обнаруженный пульсирующий эффект волн, который вызван выбросами воды и называется hydropeaking. Эффект этот губителен для биоразнообразия Днестра. К тому же река уже потеряла способность к самоочищению, что угрожает превращению Днестра в болото уже в обозримом будущем, бьют тревогу экологи.

Спасению Днестра был посвящён и брифинг депутатов парламентской фракции партии «Шор», на котором депутаты пытались обратить внимание правящей партии PAS на то, что страна рискует остаться без основного источника питьевой воды.

«Мы стоим на пороге новой глобальной катастрофы. Люди умирают от пандемии, каждый день наблюдаем лавину роста цен на продукты первой необходимости. Ежедневно мы слышим дискуссии, а также видим, как дорожает топливо. У нас не хватает пальцев, чтобы перечислить, на что повысились цены. Кроме того, мы сталкиваемся с другой серьёзной проблемой – катастрофической ситуацией на реке Днестр. Наша страна рискует остаться без воды»,

– предупредила депутат Марина Таубер.

Она напомнила, что 17 августа Украина запустила четвёртую турбину Новоднестровской гидроаккумулирующей станции на Днестре на самой границе с Молдавией. Это четвёртая из семи запланированных турбин. Киев продолжает работы, несмотря на то, что ещё в феврале текущего года парламент Молдавии принял заявление, запрещающее проводить работы на Днестре до проведения международной экспертизы.

Исследование, проведённое командой независимых экспертов, говорит не только о гибели реки и её обитателей, но и о рисках повышения сейсмической активности в регионе, роста количества эрозий почвы и оползней, в итоге же Молдавия уже очень скоро может остаться без своего основного источника питьевой воды, подчеркнула депутат.

«Требуем, чтобы украинская сторона остановила работу по дальнейшему расширению станции, чтобы украинская сторона уважала взятые на себя обязательства по соблюдению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»,

– заявила вице-председатель партии «Шор».

Это не первое подобное требование молдавской стороны, однако в Киеве этих требований не слышат, а если и слышат – не обращают внимания и продолжают убивать Днестр.