Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика

Энергетический кризис поставил молдавское правительство перед реальной угрозой полномасштабного экономического коллапса. "Газпром" отказывается заключать с Кишинёвом долгосрочный контракт сроком свыше одного года, а также фиксировать цену на приемлемом для молдаван уровне. Текущий контракт истёк 30 сентября, его временно продлили на октябрь. Чтобы экстренно решить проблему, кабмин Натальи Гаврилицы делегировал в Москву вице-премьера Владимира Кульминского, который курирует в истеблишменте южной республики переговоры по статусу Приднестровской Молдавской Республики.

Когда речь заходит об энергетическом кризисе, вызванном стремительным ростом цен на природный газ, в первую очередь говорят о Европейском союзе, главном потребителе русского голубого топлива, и Украине, главном транзитёре. Однако трудности испытывают не только они. Катастрофическая ситуация сложилась на данный момент в Молдавии.

На октябрь молдавские власти просили ПАО "Газпром" поставить в страну 250 миллионов кубических метров природного газа, однако отечественный монополист отказался бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы. Сейчас, напомним, газ в Молдавию идёт по трансбалканскому коридору через территорию Незалежной (далее он направляется через Румынию и Болгарию в Турецкую Республику).

Спасать Кишинёв от энергетического апокалипсиса направили в Москву вице-премьера Владимира Кульминского, известного своими многочисленными завязками в русской столице. Примечательный факт: Кульминский является в правительстве Натальи Гаврилицы куратором приднестровского направления. Решать проблемы, связанные с поставками газа – не его прямая задача. В связи с этим политологи отмечают: дело не только в энергетике. Кремль пытается увязать разруливание экономических вопросов с политическими, в том числе это касается статуса Приднестровской Молдавской Республики.

Вражда с Россией стоит дорого

В переговорах с Евросоюзом "Газпром" старается добиться заключения долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива. Это соответствует долгосрочным интересам крупнейшей русской государственной компании, поскольку ведущие страны ЕС закупают огромные объёмы.

В молдавском случае дело обстоит иначе. Москва делает ставку в отношениях с молдавскими партнёрами на заключение годового или месячного контракта, причём с ориентацией на спотовые цены. Такая стратегия больно ударила по южной республике: в сентябре текущего года стоимость природного газа для неё составила 550 долларов, а в октябре – 800 долларов. Для сравнения: союзная России Белоруссия получает углеводороды по 128,5 доллара за тысячу кубических метров.

Конечно, давить на проевропейски ориентированное правительство Молдавии – дело благое. Если государство проводит явно недружественную политику и уже три десятилетия отказывается от предметного разговора по Приднестровью, Россия не обязана делать поблажки. Впрочем, дело осложняется тем, что ПМР получает газ по тому же трубопроводу, что и Молдавия. Местная ГРЭС мощностью 2,5 ГВт работает на голубом топливе и принадлежит компании "Интер РАО". Поэтому хочешь не хочешь, а разговаривать с Кульминским придётся. От этого зависит то, как русские люди Приднестровья переживут зиму.

Переговорный процесс, который с нашей стороны курирует заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, обещает быть непростым. Во-первых, как уже говорилось, не определён срок нового контракта (пока обсуждаются 12 месяцев поставок). Во-вторых, неясна стоимость (Кишинёв настаивает на том, что нынешние спотовые цены для маленькой страны неподъёмны). В-третьих, "Газпром" требует погасить задолженность. Её сумма на конец октября 2021 года составляет 715 миллионов долларов (кроме того, Приднестровье задолжало 8 миллиардов долларов, но здесь понятно, что речь идёт о фактической прямой дотации наших соотечественников со стороны России). Согласно подсчётам экономистов, на выплату долга правительство Молдавии может потратить от десяти до двадцати (!) лет. Маленькой, но гордой республике попросту нечем платить.

Ещё одна газовая шпилька Украине

Помимо этого, наша страна предпринимает попытки и на "молдавском фронте" поставить под сомнение транзитный статус Украины. Такая политика не может не радовать: в отношении украинского государства полумеры исключены. ГТС Незалежной не должна получать ни кубометра лишнего транзитного газа. Точку сдачи голубого топлива Москва предлагает перенести с украино-молдавской на молдавско-румынскую границу. И это правильно.

В будущем вообще возможно перенаправить экспортные потоки по румынской территории. Благо имеется необходимая инфраструктура (а именно магистральный газопровод Яссы – Унгены мощностью 1,5 миллиарда кубических метров в год). Изначально её строили для экспорта румынского газа в Молдавию, но румыны, добывающие 8,7 миллиарда кубов ежегодно, сами не в состоянии обеспечить внутренний спрос, который оценивается в 11,3 миллиарда кубометров. Как свидетельствуют данные официального сайта "Газпром экспорт", Бухарест закупает в год в среднем один миллиард кубометров русского газа.

Что с того?

Конечно, возникает вопрос: как правильнее всего решить газовую проблему с Молдавией без ущерба для русских интересов? Прежде всего признаем очевидное: "давление на газ" не может быть основным инструментом политики России на постсоветском пространстве. Украинская история это подтвердила со всей очевидностью (сколько бы ни заманивали Украину в ЕАЭС газовыми посулами, кончились эти игрища Евромайданом).

В то же время в качестве дополнительного стимула для местных элит газовый инструментарий вполне годится. Заниматься нужно прямой и косвенной поддержкой ориентированных на Москву политических сил и представителей гражданского общества Молдавии. Это основа, базис, всё остальное – лишь надстройка.

Приднестровье должно быть обеспечено природным газом в любом случае, поскольку наша страна несёт ответственность за 470 000 русских людей в ПМР. Поэтому занимать ультрарадикальную позицию на переговорах не следует. В то же время не следует заключать долгосрочный контракт (максимум – на год), а также радикально снижать цены (есть спотовый рынок – он и порешает, а всё остальное – проблемы кабинета министров Натальи Гаврилицы, но никак не "Газпрома").