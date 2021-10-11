Молдавия митингует и требует освободить генпрокурора

Жители Гагаузии перекрыли въезд в Гагаузию, назвав это «предупреждающим сигналом»

В воскресенье, 10 октября, Молдавия протестовала: митинги в защиту арестованного генерального прокурора страны Александра Стояногло прошли в Кишинёве и в Комрате, столице автономной Гагаузии.

В Кишинёве организатором протестной акции выступил оппозиционный блок «Коммунисты и социалисты», в Комрате жители Гагаузии протестуют уже который день подряд.

Лидеры оппозиционного блока, экс-президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин отказались выступать со сцены, чтобы митинг не назвали политическим, в оппозиции считают, что всё происходящее – народная акция протеста.

«Александр Стояногло обвиняется по надуманным основаниям, мы боремся за построение правового государства и против произвола властей, мы против диктатуры властей, которые делают первые шаги к захвату государства. Думаю, что это только начало протестов, их будет становиться больше»,

– прокомментировал Додон происходящее журналистам.

Выступающие на митинге напомнили, что Александр Стоянолго оказался первым молдавским генеральным прокурором, которого поддерживает народ. Однако властям необходим «карманный» и послушный генеральный прокурор, Стояногло же никак не отвечал этим требованиям.

В Кишинёве протест проходил перед зданием президентуры, и много нелестных слов было сказано в адрес президента страны Майи Санду.

«PAS – это шайка жёлтых шакалов, которая думает, что пришла к власти на четыре года. Но сколько они будут у власти – решать нам, гражданам. И если мы позволим им оставаться у власти четыре года, они сметут всех, кто не согласен с ними, всех, кто говорит правду. Санду живёт не в Молдове, а в "Фейсбуке", а там нет роста цен и тарифов. С помощью "Фейсбука" они и смогли обмануть всю страну»,

– заявил журналист Габриел Кэлин.

На митинге в Комрате выступающие предупредили: если сегодня не отстоим генпрокурора, завтра смогут прийти за каждым из нас – в стране настоящая диктатура, с которой необходимо бороться, ведь завтра может быть уже поздно.

Присутствующие на митинге в Комрате подписали резолюцию с требованием освободить Стояногло и восстановить его в должности генерального прокурора.

«В случае невыполнения этих требований, жители Гагаузии оставляют за собой право на использование предусмотренных законом мер»,

– говорится в резолюции митинга.

После окончания протеста жители Комрата перекрыли дорогу у въезда в Гагаузию, назвав это «предупреждающим сигналом»: если власти не прореагируют на требования гагаузов, они обещают заблокировать междугородние трассы.

Приняли резолюцию и по окончании митинга в Кишинёве, адресовав документ генеральному секретарю Совета Европы, президенту Венецианской комиссии, Парламентской ассамблее Совета Европы и всему международному сообществу.

В резолюции перечислены требования к властям Молдовы: прекратить неконституционные действия, устранить политический контроль над правосудием и прокуратурой, вернуть Александра Стояногло на пост генерального прокурора.