Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Главная / Украина

Молдавия митингует и требует освободить генпрокурора

11 октября 2021, 12:25  •  36 • Украина
Жители Гагаузии перекрыли въезд в Гагаузию, назвав это «предупреждающим сигналом»
В воскресенье, 10 октября, Молдавия протестовала: митинги в защиту арестованного генерального прокурора страны Александра Стояногло прошли в Кишинёве и в Комрате, столице автономной Гагаузии.
В Кишинёве организатором протестной акции выступил оппозиционный блок «Коммунисты и социалисты», в Комрате жители Гагаузии протестуют уже который день подряд.
Лидеры оппозиционного блока, экс-президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин отказались выступать со сцены, чтобы митинг не назвали политическим, в оппозиции считают, что всё происходящее – народная акция протеста.
«Александр Стояногло обвиняется по надуманным основаниям, мы боремся за построение правового государства и против произвола властей, мы против диктатуры властей, которые делают первые шаги к захвату государства. Думаю, что это только начало протестов, их будет становиться больше»,
– прокомментировал Додон происходящее журналистам.
Выступающие на митинге напомнили, что Александр Стоянолго оказался первым молдавским генеральным прокурором, которого поддерживает народ. Однако властям необходим «карманный» и послушный генеральный прокурор, Стояногло же никак не отвечал этим требованиям.
В Кишинёве протест проходил перед зданием президентуры, и много нелестных слов было сказано в адрес президента страны Майи Санду.
«PAS – это шайка жёлтых шакалов, которая думает, что пришла к власти на четыре года. Но сколько они будут у власти – решать нам, гражданам. И если мы позволим им оставаться у власти четыре года, они сметут всех, кто не согласен с ними, всех, кто говорит правду. Санду живёт не в Молдове, а в "Фейсбуке", а там нет роста цен и тарифов. С помощью "Фейсбука" они и смогли обмануть всю страну»,
– заявил журналист Габриел Кэлин.
На митинге в Комрате выступающие предупредили: если сегодня не отстоим генпрокурора, завтра смогут прийти за каждым из нас – в стране настоящая диктатура, с которой необходимо бороться, ведь завтра может быть уже поздно.
Присутствующие на митинге в Комрате подписали резолюцию с требованием освободить Стояногло и восстановить его в должности генерального прокурора.
«В случае невыполнения этих требований, жители Гагаузии оставляют за собой право на использование предусмотренных законом мер»,
– говорится в резолюции митинга.
После окончания протеста жители Комрата перекрыли дорогу у въезда в Гагаузию, назвав это «предупреждающим сигналом»: если власти не прореагируют на требования гагаузов, они обещают заблокировать междугородние трассы.
Приняли резолюцию и по окончании митинга в Кишинёве, адресовав документ генеральному секретарю Совета Европы, президенту Венецианской комиссии, Парламентской ассамблее Совета Европы и всему международному сообществу.
В резолюции перечислены требования к властям Молдовы: прекратить неконституционные действия, устранить политический контроль над правосудием и прокуратурой, вернуть Александра Стояногло на пост генерального прокурора.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
09 октября 2021, 07:55
Арестович: Армия Украины может «вынести» российскую группировку в Крыму
09 октября 2021, 14:55
Молдова рискует получить свой «Донбасс» – Гагаузия протестует
10 октября 2021, 17:45
Генпрокурор Молдавии: «Идёт процесс захвата госучреждений»
08 октября 2021, 14:25
Бывший «слуга народа», 33-летний Антон Поляков умер от «токсического отравления»
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.