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Молдавия: Майя Санду представила пять приоритетов внешней политики

18 июля 2021, 15:50  •  265 • Украина
Президент Молдовы ориентируется на Румынию и Украину и примеряет на себя «активную роль в глобальном масштабе»
На днях президент Молдавии Майя Санду в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) представила дипломатам своё видение приоритетов внешней политики государства на ближайшие годы – «Активная внешняя политика для сильной и хорошо управляемой Молдовы».
Деятельность президента на международной арене будет развиваться по пяти основным направлениям:
– преодоление пандемии COVID-19 и улучшение ситуации в области общественного здравоохранения за счет обеспечения потребностей страны в вакцинах и снабжения необходимым оборудованием;
– поддержка восстановления экономики за счет привлечения средств для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки малых и средних предприятий и привлечения инвестиций.
– борьба с коррупцией и содействие укреплению правового государства путём сотрудничества с международными партнёрами для возвращения в страну иностранных активов коррумпированных госслужащих, высокопоставленных лиц и бизнесменов;
– поддержка региональной безопасности и бесконфликтной среды путём добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими государствами, имеющими интересы в регионе, укрепление институтов безопасности и обороны;
– принятие на себя активной роли в глобальном масштабе – приверженность более активному участию Молдовы в поиске решений региональных и глобальных проблем окружающей среды, безопасности и развития.
Первые два пункта можно расшифровать просто: президент Молдовы собирается просить и покупать за рубежом вакцины и оборудование для больниц, которые занимаются лечением больных COVID-19; также речь идёт о кредитовании экономики государства. С третьим посылом тоже всё понятно: как и на Украине, речь идёт о зарубежном контроле антикоррупционных органов и судебной системы в целом, разница только в том, что Санду объясняет это желанием вернуть вывезенные из страны деньги.
Четвёртый приоритет говорит о том, что внешнюю политику Молдовы Санду видит ориентированной на Румынию и отчасти – Украину (которая, как и Молдавия, входит в сферу интересов той же Румынии). Что касается иных интересантов «в регионе» – это, прежде всего, США, пусть Штаты и не соседи.
По пятому пункту приоритетов что-то определённое сказать сложно, поскольку «принятие на себя активной роли в глобальном масштабе» – это не про Молдову, слишком бедную и слишком маленькую, чтобы на такую роль претендовать. Скорее, таким образом завуалирована роль пешки в руках западных глобальных игроков, внешнее управление государством – не более.
Примером попытки сыграть «активную роль в глобальном масштабе» является ГУМ, союз трёх беднейших государств – Грузии, Украины и Молдовы, названный «Ассоциированное трио», поскольку каждый его участник является подписантом Соглашения об ассоциации с ЕС, преследующего, в первую очередь, европейские интересы и вынуждающего «ассоциированные» страны соответствовать условиям и требованиям, предъявляемым к ним ЕС. Вот и вся «роль в глобальном масштабе».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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