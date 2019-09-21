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Молдавия идет по канату, чтобы не сорваться в «революцию»

21 сентября 2019, 23:09  •  39 • В России

В Кишиневе завершил свою работу второй Молдавско-Российский экономический форум. Для участия в нем в Молдавию прибыла внушительная делегация из России во главе с вице-премьером Правительства РФ, спецпредставителем Президента России по развитию отношений с РМ Дмитрием Козаком. А президент Молдовы Игорь Додон в эфире молдавского телевидения пообещал, что «страна расцветет», при этом, будет «дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми». И отметил, что Молдавия начала восстанавливать и наращивать свой экспорт после падения в 2,5 раза в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

- Мы потеряли после подписания соглашения с ЕС. Сейчас благодаря усилиям моим и Путина мы возвращаемся. По некоторым товарным позициям, которые нам наиболее интересны, например, по вину, – плюс 42%, по яблокам – плюс 30%, по консервам – плюс 35%, - заявил Додон и пояснил, почему Молдове так важно «дружить» во все стороны: «Если Молдову заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией: она просто взорвется».

В стране сейчас действительно сложилась уникальная ситуация, и не только в плане экономической внешней «дружбы», но и внутриполитической. Партия социалистов (ПСРМ) и блок АКУМ, создавшие правящую коалицию 8-го июня, смогли уловить и адекватно ответить на существующий в обществе запрос на объединение, а не на междусобойные раздоры, которые надоели всему населению, вне зависимости от социального положения или профессиональной принадлежности. Их соглашение заложило реальную основу для укрепления демократии и начала реальной борьбы с коррупцией.

Президент Молдавии Игорь ДодонФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Главная задача, поставленная коалицией перед собой на начальном этапе, выглядела весьма серьезной – зачистка политического поля от остатков режима сбежавшего из страны олигарха Плахотнюка. Кроме того, правящую коалицию объединяют другие общие задачи: борьба с бедностью и олигархатом, реформирование судов и правоохранительной системы. И здесь любое неосторожное движение по любым проблемам, будет ли это геополитический вектор развития, приднестровское урегулирование, вопросам истории или еще каким-то, может потенциально стать причиной раскола коалиции, а значит, сыграть на руку тем, против кого они выступили в начале лета.

До сих пор в коалиции ПСРМ-АКУМ не было видимых расхождений, несмотря на то, что лидеры по целому ряду вопросов придерживаются если и не противоположных, то различных взглядов. Но в последнее время некоторые депутаты от АКУМ стали выступать с разного рода провокационными заявлениями. Например, о необходимости объединения Молдовы с Румынией, об исключительности евроинтеграции и наращивании сотрудничества с НАТО, даже о выводе российских миротворцев еще до политического урегулирования. Отдают ли они себе отчет, что такими своими действиями они создают риски в первую очередь для управления страной?

На этом фоне лидер не только социалистов, но и всей страны президент Игорь Додон демонстрирует приверженность ценностям коалиции. Так, в том же телеэфире он объяснил, что не будет пока настаивать на отмене запрета на вещание общественно-политических программ российского телевидения.

- Для нас это приоритет. И при первой возможности, если у нас будет достаточно голосов, мы, конечно, будем его (закон – прим. авт.) менять. Но сейчас продвигать это условие – значит идти на досрочные парламентские выборы. Нам нужны сейчас досрочные выборы? Нет, нужно попытаться эту коалицию сохранить. То же самое, если правые сейчас поставят вопрос о «законе Магнитского». Тогда стопор. Мы опять уходим на баррикады, - заявил он в том же телеэфире, явно не желая идти на конфликт с лидером «АКУМ» и нынешним премьером Майей Санду, ранее заявившей о том, что нужно такое решение, «чтобы пропаганда не прошла». По всей видимости руководству «АКУМ» следовало бы разработать некий кодекс поведения своих политиков, с перечнем конкретной проблематики, которую не следует затрагивать в публичном пространстве.

Хотя, не исключено, что уже в ближайшее время республике потребуется разработать некую дорожную карту для дальнейшего развития страны и подписания нового соглашения с обозначенными приоритетами. И сам Додон, и вся страна сейчас идет по своеобразному «канату», чтобы не сорваться в раскол, который может вылиться в «цветную революцию». В которой не заинтересованы ни сама страна, ни ее внешние партнеры – Россия, ЕС и США, нашедшие в отношении Молдавии единый консенсус. Который позволяет сохранить для страны и такой нейтральный статус, что позволяет реализовывать национальные интересы. И правящая коалиция в нынешней ситуации – это всего лишь мост к построению будущей страны и менее конфликтному взаимодействию тех ведущих геополитических игроков.

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