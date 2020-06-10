Молдавия и Приднестровье: политический подтекст коронавируса

Тирасполь просит Кишинёв не вмешиваться и бороться с эпидемией у себя

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник в своём выступлении на брифинге во вторник обратилась к властям Приднестровья с призывом сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы эпидемиологической ситуации в ПМР. А заодно – и соблюдения прав человека на левом берегу Днестра.

Лесник напомнила, что в мае в регион приезжали представители ВОЗ, и по итогам своего визита были представлены рекомендации по борьбе с коронавирусом. Теперь же вице-премьер по реинтеграции хочет знать, собираются ли выполнять рекомендации ВОЗ в Приднестровье, и каким образом. Потому что в Кишинёве, по её словам, очень переживают, «насколько эффективно и надлежащим образом» организовано лечение больных COVID-19 в больницах ПМР. По её словам, доклад ВОЗ был передан представителям Приднестровья утром во вторник. В связи с этим она хотела бы обсудить этот документ на переговорах с Тирасполем.

«Доклад содержит множество целей, каждая из которых включает несколько действий: обучение персонала, использование медицинского оборудования, контроль и обнаружение вируса. Другим элементом является разработка стандартных оперативных процедур. За это время было проведено несколько рабочих встреч с ВОЗ и сегодня мы направили в Тирасполь серию рекомендаций»,

– сообщила вице-премьер по реинтеграции.

Кристина Лесник призвала исключить из переговоров «политический контекст», ведь «только совместными усилиями врачи могут делать свою работу и спасать жизни».

В МИД Приднестровья заявление Кристины Лесник услышали и заметили, что политизируют вопросы здравоохранения как раз в Кишинёве, «проводя пиар-акцию политического представителя Молдавии в виде пресс-конференции об итогах состоявшегося 6 мая визита делегации ВОЗ в Приднестровье и о подготовленных рекомендациях». И это в то время, когда на правом берегу Днестра эпидемия коронавируса разрастается с каждым днём.

«Ежедневные антирекорды РМ по количеству заболевших (в 10 раз больше, чем в ПМР) и умерших, включая ужасающий рост числа заражённых медработников (более 18% от общего числа), манипуляции со статистикой, регулярные скандалы на тему условий содержания и отношения к пациентам, противоречивые административные метания с запретами и послаблениями карантинного режима – оснований более чем достаточно для того, чтобы молдавские чиновники, наконец, занялись серьёзной реальной работой по решению своих проблем»,

– говорится в заявлении МИД ПМР.

В Тирасполе предлагают поделиться своим накопленным опытом по борьбе с коронавирусом, так как эта борьба ведётся в Приднестровье успешнее, чем в Молдове. Что же касается оценки эффективности работы приднестровского здравоохранения, то в Тирасполе не нуждаются в оценках Кишинёва.

«Призываем молдавскую сторону прекратить вмешательство в медицинскую сферу и её политизацию, и сконцентрироваться на собственных компетенциях и обязательствах в рамках международного переговорного процесса»,

– констатировали в МИД ПМР.

В Молдавии же количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 тысяч. В Минздраве во вторник сообщили, что в некоторых больницах уже нет мест.

Госсекретарь Минздрава Константин Римиш рассказал, что в настоящее время перепрофилируются терапевтические и хирургические отделения для принятия больных с COVID-19.

«Мы можем установить в палатах ещё одну кровать, ещё две кровати, но это тот случай, когда количество снизит качество. У нас уже 45 пациентов, и это – на пределе наших возможностей, персонал очень устал. У нас от пяти до 15 новых пациентов каждый день. Если будут ещё пациенты, их придётся где-то размещать, возможно – прямо в коридорах»,

– рассказал в интервью ProTV заведующий отделением интенсивной терапии БСМП Адриан Белый.