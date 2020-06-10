Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / Украина

Молдавия и Приднестровье: политический подтекст коронавируса

10 июня 2020, 14:00  •  61 • Украина
Тирасполь просит Кишинёв не вмешиваться и бороться с эпидемией у себя
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник в своём выступлении на брифинге во вторник обратилась к властям Приднестровья с призывом сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы эпидемиологической ситуации в ПМР. А заодно – и соблюдения прав человека на левом берегу Днестра.
Лесник напомнила, что в мае в регион приезжали представители ВОЗ, и по итогам своего визита были представлены рекомендации по борьбе с коронавирусом. Теперь же вице-премьер по реинтеграции хочет знать, собираются ли выполнять рекомендации ВОЗ в Приднестровье, и каким образом. Потому что в Кишинёве, по её словам, очень переживают, «насколько эффективно и надлежащим образом» организовано лечение больных COVID-19 в больницах ПМР. По её словам, доклад ВОЗ был передан представителям Приднестровья утром во вторник. В связи с этим она хотела бы обсудить этот документ на переговорах с Тирасполем.
«Доклад содержит множество целей, каждая из которых включает несколько действий: обучение персонала, использование медицинского оборудования, контроль и обнаружение вируса. Другим элементом является разработка стандартных оперативных процедур. За это время было проведено несколько рабочих встреч с ВОЗ и сегодня мы направили в Тирасполь серию рекомендаций»,
– сообщила вице-премьер по реинтеграции.
Кристина Лесник призвала исключить из переговоров «политический контекст», ведь «только совместными усилиями врачи могут делать свою работу и спасать жизни».
В МИД Приднестровья заявление Кристины Лесник услышали и заметили, что политизируют вопросы здравоохранения как раз в Кишинёве, «проводя пиар-акцию политического представителя Молдавии в виде пресс-конференции об итогах состоявшегося 6 мая визита делегации ВОЗ в Приднестровье и о подготовленных рекомендациях». И это в то время, когда на правом берегу Днестра эпидемия коронавируса разрастается с каждым днём.
«Ежедневные антирекорды РМ по количеству заболевших (в 10 раз больше, чем в ПМР) и умерших, включая ужасающий рост числа заражённых медработников (более 18% от общего числа), манипуляции со статистикой, регулярные скандалы на тему условий содержания и отношения к пациентам, противоречивые административные метания с запретами и послаблениями карантинного режима – оснований более чем достаточно для того, чтобы молдавские чиновники, наконец, занялись серьёзной реальной работой по решению своих проблем»,
– говорится в заявлении МИД ПМР.
В Тирасполе предлагают поделиться своим накопленным опытом по борьбе с коронавирусом, так как эта борьба ведётся в Приднестровье успешнее, чем в Молдове. Что же касается оценки эффективности работы приднестровского здравоохранения, то в Тирасполе не нуждаются в оценках Кишинёва.
«Призываем молдавскую сторону прекратить вмешательство в медицинскую сферу и её политизацию, и сконцентрироваться на собственных компетенциях и обязательствах в рамках международного переговорного процесса»,
– констатировали в МИД ПМР.
В Молдавии же количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 тысяч. В Минздраве во вторник сообщили, что в некоторых больницах уже нет мест.
Госсекретарь Минздрава Константин Римиш рассказал, что в настоящее время перепрофилируются терапевтические и хирургические отделения для принятия больных с COVID-19.
«Мы можем установить в палатах ещё одну кровать, ещё две кровати, но это тот случай, когда количество снизит качество. У нас уже 45 пациентов, и это – на пределе наших возможностей, персонал очень устал. У нас от пяти до 15 новых пациентов каждый день. Если будут ещё пациенты, их придётся где-то размещать, возможно – прямо в коридорах»,
– рассказал в интервью ProTV заведующий отделением интенсивной терапии БСМП Адриан Белый.
Соб. корр. ФСК
На фото. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
09 июня 2020, 18:00
Владимир Зеленский считает, что таким образом можно будет вернуть Крым и Донбасс
09 июня 2020, 21:00
В Японии запутались, сколько российских островов они хотят
09 июня 2020, 16:00
У спикера Рады Разумкова и главы президентской администрации Ермака, оказывается, война!
10 июня 2020, 12:00
Саакашвили заявил, что Украина скоро может распасться
10 июня 2020, 12:00
Молдавская партия «Шор» решила разыграть российскую карту
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
09 июня 2020, 17:00
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.