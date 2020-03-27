Молдавия готовится к худшему варианту развития событий

26 марта в Кишинёве состоялось заседание Единого командного центра антикризисного управления, вызванного вирусом COVID-19. После заседания президент Молдовы Игорь Додон сделал заявление о том, что следующая неделя в стране будет нерабочей, связано это с быстрым распространением эпидемии в стране.

«Решение было согласовано с коллегами из правительства. Решено было объявить нерабочую неделю с сохранением зарплаты всех тех, кто работает в государственных учреждениях, на государственных предприятиях, с частными мы посмотрим, что делать»,

– сказал глава государства.

По его словам, уже рассматривается возможность введения комендантского часа, когда нельзя будет выходить из дома с 23:00 до 05:00 или с 22:00 до 06:00, временной интервал на запрет выхода из дома ещё рассматривается.

Все, кто вернётся в страну в ближайшие дни, должны будут сдать тест на коронавирус, купить медицинский полис и пробыть две недели в карантине, добавил президент.

Премьер-министр Ион Кику рассказал о новых ограничениях, которые вводятся уже с пятницы, 27 марта.

«На заседании Командного центра была проанализирована ситуация с распространением коронавируса в Молдове и в других странах. Динамика роста числа случаев заражения вирусом нового типа говорит о том, что к 10 апреля мы можем достичь цифры в 2 тысячи случаев. Это может стать тяжёлым испытанием для нашей медицинской системы, поэтому будут введены новые ограничения»,

– отметил глава правительства на брифинге вечером 26 марта.

Граждане Молдовы, которые по каким-то причинам будут выходить из дома, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 27 марта нельзя будет находиться на улицах группами более трёх человек, за исключением близких родственников. Работать будут только продовольственные магазины, аптеки и заправочные станции. Не исключено введение особых карантинных мер в отдельных населённых пунктах.

«От того, насколько нам всем удастся мобилизоваться, зависит сокращение числа заболевших и летальных случаев от коронавируса. Наши больницы пока располагают необходимым числом койко-мест, но я попросил коллег подготовить дополнительные места, в том числе в гостиницах, залах»,

– рассказал Ион Кику.

И хотя медики Молдовы готовы к увеличению количества заражённых коронавирусом, если их будет более трёх – четырёх тысяч, система здравоохранения страны может не справиться с эпидемией, признал премьер.