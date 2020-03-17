Молдавия готовится к чрезвычайному положению

В стране закрылись рынки, магазины, рестораны

В понедельник, 16 марта, президент Молдовы Игорь Додон обратился к народу и заявил о намерении ввести в стране чрезвычайное положение в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

«С этим обращением выхожу к вам, уважаемые сограждане, так как в мире объявлена пандемия. ВОЗ выступает с прогнозом о миллионах заражённых коронавирусом. Необходимо принимать меры. Мы должны быть реалистами. Мы закрыли авиасообщение, предприняли определённые меры, чтобы минимизировать скопление людей на улицах. Мы должны остановить распространение COVID-19. В качестве президента Республики Молдова и руководителя Высшего совета безопасности я принял решение обратиться к правительству и парламенту с предложением о введении в стране чрезвычайного положения»,

– отметил глава государства.

По его мнению, Молдова более других стран уязвима перед эпидемией, поэтому и меры должны быть решительными, жёсткими и срочными.

«Крайне важно, чтобы мы не выпустили ситуацию из-под контроля. Появление случаев, когда инфекция передаётся локально, на местном уровне, показывает, что мы перешли на новый этап борьбы с распространением инфекции и мы без колебаний примем некоторые из самых жёстких ограничительных мер»,

– предупредил Игорь Додон.

Также он призвал всех граждан страны не распространять панические и ложные слухи, не скупать подряд все товары в магазинах, создавая тем самым дефицит, не мешать деятельности медиков и проявить особое внимание к пожилым людям, которые находятся в группе риска.

Согласно молдавскому законодательству, чрезвычайное положение в стране объявляется по предложению главы государства. При этом режим чрезвычайного положения не может вводиться на срок более шестидесяти дней. Однако президент страны или правительство могут обратиться к парламенту с просьбой продлить или сократить этот срок, а также изменить зону действия чрезвычайного положения.

Для принятия решения о введении чрезвычайного положения в стране премьер-министр Ион Кику созовёт Комиссию по чрезвычайным ситуациям, после чего чрезвычайное положение должен объявить парламент.

Но и без введения чрезвычайного положения в Молдове с каждым днём ужесточаются карантинные меры.

С понедельника в стране закрылись все торговые центры, промышленные и продовольственные рынки, рестораны, кафе и столовые. Работают только продуктовые супермаркеты, аптеки и заправочные станции, разрешена доставка готовых блюд на дом.

По словам премьер-министра, такие жёсткие меры продлятся как минимум до 31 марта.

Со вторника, 17 марта, полностью прекращается авиасообщение со всеми странами, так же с 17 марта вводится запрет на въезд в Молдову иностранцам через наземные пропускные пункты на границе, кроме дипломатов и лиц, имеющих вид на жительство в Молдавии. Отменены все международные поезда.

Тем временем число заразившихся коронавирусом в Молдове растёт – на вечер 16 марта диагноз подтверждён у 29 человек, среди которых восьмилетний ребёнок.