Молдавия до решения России закупит газ у Польши

В понедельник, за два дня до переговоров с "Газпромом", представители Молдавии заключили договор на поставку топлива с Польшей.

В среду, 27 октября, планируется очередной раунд переговоров между представителями Молдавии и компании "Газпром". Перед Кишинёвом стоит угроза полного прекращения поставок газа, что уже сказалось на ситуации в республике - там на днях был объявлен режим ЧС.

Власти Молдавии сообщили, что намерены произвести независимый аудит своего долга перед Россией за поставки газа. Как сообщалось ранее, русские выдвинули долговые обязательства на сумму более 700 млн долларов.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну не стал скрывать, что переговоры с представителями России по газу проходят непросто. Однако, сообщил он, Молдавия намерена добиваться нового соглашения.

При этом в понедельник, 25 октября, стало известно, что Молдавия заключила контракт с Польшей на поставку голубого топлива.

Сумма сделки между молдавской компанией Energocom и польской PGNiG на пробную поставку 1 млн кубов газа не сообщается.