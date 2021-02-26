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Молдавия: деньги на вакцину или на выборы?

26 февраля 2021, 02:00  •  25 • Украина
Вакцинация ещё не начиналась
После того, как на Украине 24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса, лично привезённой из Индии главой украинского Минздрава Максимом Степановым, Молдавия осталась единственной страной в Европе, в которой на утро 25 февраля вакцинация не началась.
Президент соседней Румынии Клаус Йоханнис ещё в конце декабря, во время своего визита в Молдову, пообещал прислать 200 тысяч доз вакцины. Однако 24 февраля в Бухаресте сообщили, что пока готовы предоставить лишь десятую часть обещанного – 20 тысяч доз.
«Несколько минут назад правительство Румынии утвердило указ о незамедлительном предоставлении помощи Республике Молдова. Эта помощь – 20 тысяч доз вакцины. Это первое поступление из 200 тысяч доз, обещанных Румынией»,
– сообщила Санду вечером в среду, 24 февраля.
Пообещала поделиться вакциной и Литва, глава МИД которой Габриэлиус Ландсбергис как раз находился в рабочим визитом в Кишинёве.
«Я подтверждаю, что мы договорились о том, что Молдова получит партию вакцины, которую Литва передаст нашей стране в ближайшем времени. Это позволит нам пополнить запас вакцины для нашей страны»,
– объявил исполняющий обязанности главы правительства Молдавии Аурелиу Чокой.
Напомним, то же самое Литва пообещала и соседней Украине, но только после того, как в самой Литве вакцинация будет завершена.
Да и Ландсбергис литовскую помощь представляет совсем по-другому. По его словам, «Литва подписала письмо с просьбой о помощи Республике Молдова и сделает всё от неё зависящее, чтобы как можно скорее обеспечить вакцинацию населения в Молдове». То есть, Литва написала письмо, скорее всего, в Брюссель, чтобы там постарались и обеспечили молдаван вакциной.
А по мнению экс-президента Молдавии Игоря Додона, миллионы, которые придётся потратить на досрочные парламентские выборы, лучше израсходовать на другие цели.
«Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в России у производителя стоит в районе 5-6 долларов, это 100-120 леев. То есть 120 миллионов леев на досрочные выборы означает миллион вакцин, если их покупать. На эти деньги можно сделать прививки всем пенсионерам, медработникам, учителям, полицейским и ещё останется несколько сотен тысяч вакцин – и это цена досрочных выборов»,
– сказал Додон.
Соб. корр. ФСК

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