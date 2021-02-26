Молдавия: деньги на вакцину или на выборы?

Вакцинация ещё не начиналась

После того, как на Украине 24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса, лично привезённой из Индии главой украинского Минздрава Максимом Степановым, Молдавия осталась единственной страной в Европе, в которой на утро 25 февраля вакцинация не началась.

Президент соседней Румынии Клаус Йоханнис ещё в конце декабря, во время своего визита в Молдову, пообещал прислать 200 тысяч доз вакцины. Однако 24 февраля в Бухаресте сообщили, что пока готовы предоставить лишь десятую часть обещанного – 20 тысяч доз.

«Несколько минут назад правительство Румынии утвердило указ о незамедлительном предоставлении помощи Республике Молдова. Эта помощь – 20 тысяч доз вакцины. Это первое поступление из 200 тысяч доз, обещанных Румынией»,

– сообщила Санду вечером в среду, 24 февраля.

Пообещала поделиться вакциной и Литва, глава МИД которой Габриэлиус Ландсбергис как раз находился в рабочим визитом в Кишинёве.

«Я подтверждаю, что мы договорились о том, что Молдова получит партию вакцины, которую Литва передаст нашей стране в ближайшем времени. Это позволит нам пополнить запас вакцины для нашей страны»,

– объявил исполняющий обязанности главы правительства Молдавии Аурелиу Чокой.

Напомним, то же самое Литва пообещала и соседней Украине, но только после того, как в самой Литве вакцинация будет завершена.

Да и Ландсбергис литовскую помощь представляет совсем по-другому. По его словам, «Литва подписала письмо с просьбой о помощи Республике Молдова и сделает всё от неё зависящее, чтобы как можно скорее обеспечить вакцинацию населения в Молдове». То есть, Литва написала письмо, скорее всего, в Брюссель, чтобы там постарались и обеспечили молдаван вакциной.

А по мнению экс-президента Молдавии Игоря Додона, миллионы, которые придётся потратить на досрочные парламентские выборы, лучше израсходовать на другие цели.

«Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в России у производителя стоит в районе 5-6 долларов, это 100-120 леев. То есть 120 миллионов леев на досрочные выборы означает миллион вакцин, если их покупать. На эти деньги можно сделать прививки всем пенсионерам, медработникам, учителям, полицейским и ещё останется несколько сотен тысяч вакцин – и это цена досрочных выборов»,

– сказал Додон.