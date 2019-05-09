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Молдавия: демократы и оппозиционеры пытаются «потеснить» Победу

09 мая 2019, 21:09  •  89 • Украина
В Кишинёве придумывают альтернативные празднования
В Молдавии, в отличие от соседней Украины, День Победы – настоящий праздник, когда на государственном уровне вспоминается общая победа народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Накануне Дня Победы, 7 мая, в центре Кишинёва была развёрнута Георгиевская лента длиной 75 метров в честь 75-летия освобождения Молдавии Красной армией. Организовало торжественное мероприятие молодёжное крыло Партии социалистов «Молодая гвардия» и Российский центр науки и культуры.
«Этот День Победы для нас – особый, ведь в этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Собираемся у Арки Победы, чтобы единой колонной с портретами наших героев пройти маршем к Мемориалу воинской славы «Вечность». Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся!» – написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook, пригласив жителей столицы на праздничный концерт, который завершится красочным салютом.
Также президент призвал молдаван принять участие в праздничном шествии с портретами своих предков, воевавших в Великую Отечественную, правда, почему-то не называя эту акцию «Бессмертным полком».
Казалось бы – всё замечательно, и Молдова чтит память своих предков, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.
Однако молдавские «евроинтеграторы» всячески пытаются потеснить День Победы, пока – потеснить, с дальним прицелом – вытеснить на обочину народной памяти и благополучно забыть. Дело в том, что уже третий год подряд в Молдове 9 мая отмечается не только День Победы, но и День Европы, как будто бы мало других дней в календаре. Как оказалось – мало. И сколько президент Молдавии Игорь Додон ни сопротивлялся, молдавский парламент законодательно закрепил празднование Дня Европы именно 9 мая.
Теперь в один день в Кишинёве параллельно проходят никак не соприкасающиеся торжества. В этом году их будет несколько.
Первая праздничная колонна – социалистов, вторая – от партии «Шор», третья – от Демократической партии. Демократы решили «установить» свой праздник – не День Победы или День Европы, а День процветания Молдавии. Напомним, что в прошлом году демократы очень пышно отмечали День Европы.
Ещё одна колонна – с портретами участников Великой Отечественной, которая называет себя именно «Бессмертный полк».
И где-то между ними «евроинтеграторы» будут пытаться отмечать День Европы. Понятно, что пока им сложно это сделать, однако сдаваться они не собираются.
Вот и лидер скандально известного политического блока ACUM Майя Санду заявила журналистам 8 мая, что лично она против георгиевской ленты.
«Я отношусь к этому негативно. Вы, наверное, сами знаете. Спасибо большое», – сказала Майя Санду, не захотев дальше отвечать на вопросы журналистов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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