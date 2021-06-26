Молдавия: чем ближе выборы, тем активнее посол США

Молдавия всё больше теряет свой суверенитет, считает экс-глава Конституционного суда

Чем ближе внеочередные парламентские выборы в Молдавии, тем активнее становятся «западные партнёры», особенно посол США Дерек Хоган, ведь не зря в Молдавии американское посольство называют «главным посольством».

И сколько бы гневных заявлений со стороны молдавских политиков ни звучало, Дерек Хоган продолжает «инспектировать» государственные учреждения Молдавии. На этот раз он посетил Центральную избирательную комиссию за час до начала заседания, на котором решался вопрос о количестве избирательных участков за рубежом.

«Очередной визит в ЦИК посла США Дерека Хогана, это, безусловно, непозволительный шаг, не входит в функции дипломата и его можно рассматривать как вмешательства во внутренние дела страны пребывания. Но ему всё можно. Потому что наш президент – его ставленник, она сама часто бывает в посольстве США. И председатель ЦИК назначен от партии PAS. Так что там все свои», – прокомментировал визит Хогана в ЦИК депутат-социалист Василий Боля.

Депутат, кстати, напомнил: по закону вопрос о зарубежных участках для голосования должен быть решён не менее чем за 35 дней до выборов, все сроки давно прошли, однако такая мелочь никого не останавливает.

Удивительно, но в этот раз ЦИК удалось отстоять свою позицию: было принято окончательно решение об открытии за рубежом 150 избирательных участков вместо 190, как того требовала президент Молдавии.

Глава Партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин обратился к американскому послу с открытым письмом, в котором напомнил, что подобная деятельность «не предусмотрена Венской конвенцией о дипломатических сношениях». По мнению Воронина, посол Соединённых Штатов «проявляет чрезмерную активность», которая в других странах называется вмешательством во внутренние дела государственных институтов и является недопустимой.

Председатель ПКРМ надеется, что посол США впредь будет действовать «в строгом соответствии с Венской конвенцией», чтобы «не давать поводов для подозрений в особых симпатиях к тем или иным политическим силам в Республике Молдове и во вмешательстве в ход избирательного процесса».

А экс-председатель Конституционного суда Думитру Пулбере констатирует потерю Молдавией своего суверенитета, поэтому никто не может поставить на место тех послов, «которые ходят по нашим госучреждениям как по собственной квартире, постоянно поучают нас, как жить и работать, унижают нас как нацию, как страну, но МИДЕИ при этом молчит, молчат и первые лица государства».

Впрочем, Майя Санду на обвинение Пулбере всё же ответила, полностью оправдав влияние аккредитованных в Кишинёве западных дипломатов на государственные институты Молдавии.

«Эти люди заинтересованы в том, чтобы Республика Молдавия стала страной с развитой демократией, и внедрили на протяжении многих лет проекты по укреплению государственных институтов. Поэтому ясно, что послы хотят только свободных и честных выборов, подлинной демократии», – объяснила Санду.

Чего только не сделаешь ради торжества «подлинной демократии»…

