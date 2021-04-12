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Молдавия - не помеха: Президент Приднестровья надеется получить "Спутник V" в апреле

12 апреля 2021, 03:15  •  47 • В мире
Президент Приднестровья Вадим Красносельский надеется получить вакцину от России в апреле, несмотря на помехи со стороны Молдавии.
Приднестровье надеется в ближайшее время получить партии вакцины "Спутник V" от России. Об этом изданию "Парламентская газета" заявил приднестровский лидер Вадим Красносельский.
Он пояснил, что в стране работает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Однако Приднестровье очень зависит от положения соседей, включая Украину и Молдавию.
Пока Тирасполь получил около двух тысяч доз вакцины AstraZeneca и тысячи доз вакцины Pfizer. Что касается "Спутника V", то молдавская сторона попыталась помешать поставкам при помощи бюрократических барьеров.
К счастью, препятствия удалось преодолеть. Сейчас стороны решают вопросы логистики.
"Уже принято решение, что вакцина в Приднестровье будет поставлена и в апреле, и в мае этого года. Мы ждём", - пояснил Красносельский
Как ранее заявил в интервью сайту 360tv.ru политический обозреватель Анатолий Голя, вопрос Приднестровья якобы является раздутой. Он сомневается в том, что при новом президенте Молдавии Майи Санду произойдет эскалация конфликта.
При этом для простых молдаван волнуют совершенно другие проблемы.
"Я не вижу причин ни для обострения, ни для нормализации ситуации. Она как-то развивается сама по себе", - считает он.

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