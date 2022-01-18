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Молдавии грозит режим ЧП из-за газового кризиса: Вся надежда только на милость "Газпрома"
18 января 2022, 19:15 • 159 • Политика
Вице-премьер Молдавии допустил введение режима ЧП в энергетике из-за газового кризиса. Стране не хватает денег, чтобы платить "Газпрому" за поставки голубого топлива.
В Молдавии готовы ввести режим ЧП, если не удастся решить вопрос оплаты за русский газ. Об этом заявил вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Речь идёт о выполнении контракта, который Молдавия подписала с русской компанией "Газпром". Он предполагает поставки голубого топлива по цене около 450 долларов за 1000 кубометров. Однако Молдавия при этом обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платёж за текущий месяц.
Проблема в том, что Молдавии не хватает средств на то, чтобы внести аванс за январь. По этому поводу 18 января было проведено заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза" с участием представителей "Газпрома". У русской компании просили отсрочку платежа на 30 дней.
- заявил вице-премьер Андрей Спыну.
Напомним, это уже второй раз, когда Молдавия находится на грани отключения газа. В прошлый раз проблема возникла в ноябре из-за того, что страна отказалась от долгосрочных контрактов с Россией в пользу покупки голубого топлива по рыночным ценам. Тогда проблему удалось решить только благодаря экстренным переговорам в Москве.
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