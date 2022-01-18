Молдавии грозит режим ЧП из-за газового кризиса: Вся надежда только на милость "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии допустил введение режима ЧП в энергетике из-за газового кризиса. Стране не хватает денег, чтобы платить "Газпрому" за поставки голубого топлива.

В Молдавии готовы ввести режим ЧП, если не удастся решить вопрос оплаты за русский газ. Об этом заявил вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Речь идёт о выполнении контракта, который Молдавия подписала с русской компанией "Газпром". Он предполагает поставки голубого топлива по цене около 450 долларов за 1000 кубометров. Однако Молдавия при этом обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платёж за текущий месяц.

Проблема в том, что Молдавии не хватает средств на то, чтобы внести аванс за январь. По этому поводу 18 января было проведено заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза" с участием представителей "Газпрома". У русской компании просили отсрочку платежа на 30 дней.

Если отсрочка не будет предоставлена, будем искать другие решения. Возможно в том числе и объявление чрезвычайного положения в области энергетики,

- заявил вице-премьер Андрей Спыну.

Напомним, это уже второй раз, когда Молдавия находится на грани отключения газа. В прошлый раз проблема возникла в ноябре из-за того, что страна отказалась от долгосрочных контрактов с Россией в пользу покупки голубого топлива по рыночным ценам. Тогда проблему удалось решить только благодаря экстренным переговорам в Москве.