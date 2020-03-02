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Молдаване возвращаются домой из Европы

02 марта 2020, 14:35  •  25 • В мире
За две недели из Италии вернулось более 10 тысяч молдаван
Эпидемия короновируса, распространяясь по Европе, заставила молдаван подумать о возвращении домой. За последние две недели, по словам пресс-секретаря пограничной полиции Анны Маркитан, только из Италии вернулось на родину более десяти тысяч молдаван, ещё около двух тысяч – из Франции. Этот факт придал оптимизма молдавским демографам, которые не перестают бить тревогу – страна, на фоне естественной убыли населения, стала катастрофически быстро терять ещё и рабочие руки.
По данным молдавских социологов в прошлом году каждый день из Молдавии в поисках лучшего будущего уезжало 105 – 108 трудоспособных граждан, в основном – молодёжь. За год страну покинуло около 30 тысяч человек – для маленькой Молдовы это много. Поэтому возвращение домой всего за две недели трети уехавших за год, действительно, повод для оптимизма.
Тем более, что сегодня работу можно найти и в Молдавии – в стране остро стоит проблема нехватки рабочих рук, а социологи пугают прогнозами: через 15 лет на полях страны будут работать жители Бурунди, Сьерра-Леоне и Конго. Именно эти страны в рейтинге по уровню безденежья населения стоят после Молдавии.
Низкие зарплаты и заставляют молодёжь искать счастья в других странах.
«За последние 20 лет представители власти Молдовы не раз заявляли, что стараются построить социальное государство. Власть должна контролировать соответствие доходов населения с уровнем цен в стране. Однако сегодня только 2-3% населения в стране являются очень богатыми и могут позволить себе приобрести всё, что пожелают. Порядка ещё 10% граждан относят себя к среднему классу или живут чуть хуже. А свыше 80% населения республики – люди бедные. Из их числа порядка 30% живут за чертой бедности»,
– рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
Правительство даже разработало ряд законопроектов, облегчающих легализацию трудовых мигрантов в Молдове, которых сегодня в стране около семи тысяч.
Однако эпидемия короновируса внесла свои коррективы во все предыдущие прогнозы и вполне возможно, что часть молдаван, работающих в других странах (а таких, по самым приблизительным подсчётам более миллиона, в одной только Италии – 250 тысяч), захотят вернуться домой.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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