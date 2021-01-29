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Молдаване потребовали вернуть русский язык

29 января 2021, 01:50  •  107 • Украина
Сразу в нескольких городах Молдовы прошли митинги в защиту русского языка
Одновременно в трёх районах Молдавии прошли митинги протестов против решения Конституционного суда о лишении русского языка статуса межнационального общения на территории страны. Люди вышли на улицы в Глодянах, Сороках, Окнице, Бричанах и Кагуле – население этих городов состоит из представителей разных национальностей. Жители этих районов уверены: решение КС ущемляет права сотен тысяч граждан Молдовы, для которых русский язык является родным или основным используемым, и дискриминирует их по языковому и национальному признаку.
«В Кагульском районе есть чешские, немецкие и болгарские села. Здесь проживают представители разных национальностей. И все они используют русский язык для общения между собой. Мы не выступаем против государственного языка, но считаем, что должны быть созданы условия для его изучения. В Законе о функционировании языков эти условия были предусмотрены»‎,
– говорит представитель чешской общины Кагула – столицы автономной Гагаузии – Елена Констандогло.
Выступая на митингах, граждане Молдовы напоминали, что их страна всегда гордилась своей многонациональностью и тем, что все народы жили в согласии, сохраняя при этом свой язык и свою культуру. Они всегда находили друг с другом общий язык, и этим языком был русский – для болгар, армян, евреев, румын, гагаузов, немцев, ромов, украинцев и для многих других народов, веками живших на молдавской земле.
По мнению представительницы русско-славянской общины Тамары Филиппенко, народы решили «столкнуть лбами», разделив их по национальностям и заставив насильно говорить на молдавском языке.
«Согласно последней переписи, только 56% считают родным молдавский язык, а более миллиона человек в стране общаются на русском языке. Русскому языку должен быть возвращён статус языка межнационального общения!»‎,
– заявил на митинге в Кагуле Евгений Осадченко, представитель гагаузской общины. Он не сомневается в том, что Конституционный суд преднамеренно манипулировал статистикой.
А учитель Алёна Гринческу уверена, что языковую проблему намеренно сделали политической спекуляцией, хотя язык общения на каждой территории складывается веками и его нельзя изменить по желанию политиков.
«Все языки Молдавии – наше богатство!», «Нет дискриминации!», «Русский – язык межнационального общения!» – под такими лозунгами прошли протестующие по улицам многонациональных Сорок.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг в защиту русского языка в Сороках, источник – «Эхо Молдовы»

Фонд Стратегической Культуры

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