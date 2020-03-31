Молдаване не хотят сидеть в карантине

Полиция Молдавии не справляется с нарушителями карантинного режима

В Молдавии полиция совместно с военнослужащими Национальной армии продолжают патрулировать населённые пункты страны. В настоящее время в патрулировании задействованы около 8 тысяч полицейских, 200 военных и 27 единиц военной техники. Кроме того, военные помогают доставлять на работу медиков.

В понедельник, 30 марта, глава МВД Павел Войку встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.

По словам министра внутренних дел, полицейские стараются обеспечивать строгий контроль за соблюдением карантина в стране, однако личный состав «находится на пределе своих возможностей, поскольку им параллельно нужно выполнять и работу по пресечению правонарушений и выявлению тех, кто их совершает».

Как оказалось, молдаване категорически не хотят выполнять строгие условия карантина, считая, что у них появился дополнительный отпуск для праздников и пикников на природе.

«На данный момент составлено 1040 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, экономических агентов и транспортных компаний. Как правило, речь идёт о людях, нарушивших режим карантина, о заведениях общественного питания, продолжающих работу, несмотря на строжайший запрет, о пассажирских перевозчиках, превысивших допустимое количество людей в салоне»,

– рассказал президенту Павел Войку.

Министр особо подчеркнул, что если эти нарушения, по которым составлены протоколы, приведут к распространению коронавируса, то против нарушителей будут возбуждены уголовные дела, а в случае летального исхода вследствие нарушения карантина виновному грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Среди нарушителей карантина оказались и священники, и целые приходы. В минувшее воскресенье из 1441 церкви в Молдавии 781 церковь отказалась от проведения богослужений, в 285 церквях службы прошли при участии небольшого количества прихожан, а в 100 храмах – при участии большого количества людей. В МВД уже заявили, что вынуждены будут применять закон и штрафовать и священников.

По решению правительства, весь медицинский персонал и все полицейские и военнослужащие, задействованные в патрулировании населённых пунктов, в ближайшие дни будут обязательно проверены на наличие коронавирусной инфекции в связи с тем, что с каждым увеличивается количество заражённых среди медиков.

На 30 марта в Молдавии зафиксировано 298 подтверждённых случаев коронавируса, за сутки количество заболевших увеличилось на 35 человек. Среди заражённых 60 человек, связанных с медициной. В связи с этим с Кишинёве были приняты меры – весь медицинский персонал старше 63 лет распоряжением правительства отправлен в отпуск.