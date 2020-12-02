Молдаване не хотят больше жить в Молдавии

Молдавия остаётся одним из беднейших государств Восточной Европы

Молдавские социологи из неправительственной организацией IDIS Viitorul выяснили, что каждый шестой житель Молдавии собирается уехать из страны в поисках заработка.

Чаще всего об этом говорит сельская молодёжь, потерявшая уверенность в завтрашнем дне из-за хронической безработицы.

40% молдавских граждан старше 45 лет также заявили о желании покинуть Молдавию из-за отсутствия социальных перспектив и низкого качества государственных услуг. Эмигрировать готовы и 40% состоятельных граждан ради того, чтобы иметь хорошую медицину и хорошее образование.

Молдавия остаётся одним из беднейших государств Восточной Европы, конкурируя по темпам падения экономики только с Украиной. По данным на 31 июля 2020 г. сальдо государственного долга на 8 млрд. леев превысило показатель конца 2019 г.и составило 60 млн.830 тыс. леев. За семь месяцев 2020 г. Кишинёв занял в долг у международных структур и зарубежных стран в четыре раза больше, чем за три предыдущих года.

В апреле 2020 г. Кишинёв выпросил у МВФ в кредит $234 млн. и теперь готовится просить ещё сроком на три года. Такое положение обусловлено минимальной степенью взаимодействия с интеграционными структурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ущербными условиями сотрудничества с Евросоюзом.

Молдавия из-за малочисленности населения и его низкой не привлекает иностранный капитал. Иностранцы вкладывать деньги в молдавские предприятия не спешат, планы превращения Молдавии в центр импорта/экспорта товаров из/в Европу и ЕАЭС не вызывают одобрения у Брюсселя.

Брюссель заинтересован в сокращении темпов сотрудничества Молдавии с ЕАЭС. Инициативы, направленные на активизацию такого сотрудничества, рискуют лишить Молдавию благорасположения европейских политиков.

Итоги давления Брюсселя на Кишинёв печальны. Внутренний государственный долг достиг к 1 августа текущего года более 27 млрд. леев (29,6% от ВВП). Это на 4,6% больше, чем в конце 2019 г.

Изменить ситуацию может только укрепление экономического суверенитета Молдавии в диалоге с ЕС и углубление торгово-промышленного сотрудничества с ЕАЭС. С избранием на пост президента прорумынского кандидата Майи Санду шансы на это минимальны.