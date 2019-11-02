Молдаванам в русском языке отказано – его в инструкциях к лекарствам не будет

Интересы русскоязычных граждан Молдовы не интересуют правительство

Депутаты от Партии социалистов в молдавском парламенте в сентябре выступили с законодательной инициативой о том, что инструкции к лекарствам должны быть не только на молдавском, но и на русском языке, поскольку в Конституции русский язык назван языком межнационального общения, а для более трети населения Молдавии он является родным. Законопроект был рассмотрен 31 октября, после чего правительство Майи Санду отклонило эту законодательную инициативу, посчитав её ненужной.

По мнению Кабинета министров, перевод инструкций к лекарственным средствам принесёт неудобства фармацевтическим фирмам на западе, которые поставляют лекарства в Молдову, а может быть, этим фирмам даже придётся понести дополнительные расходы. Западные «партнёры» будут явно недовольны.

«Обязательство предоставления проспекта на русском языке требует производства специальной промышленной серии для Республики Молдова, с проспектом на государственном и русском языках, либо переупаковки импортируемых препаратов для включения в неё проспектов, что требует дополнительных временных затрат и расходов. А в тех случаях, когда информация в проспекте громоздкая, потребуются дополнительные расходы на производство более крупной упаковки, что в конечном итоге может привести к росту цен на лекарства, а также к дефициту лекарств на рынке», – говорится в постановлении Кабинета министров.

Впрочем, в Кабмине всё же признали, что производители лекарств готовы выпускать любые инструкции и упаковки для любой страны с особыми пожеланиями, для этого страна должна закупать хотя бы минимальную партию лекарства. Молдова же, которая входит в тройку самых бедных стран Европы, не в состоянии закупать даже минимальную партию лекарств, поэтому довольствуется тем, что дают.

«Согласно требованиям к упаковке, производитель готов выпускать эксклюзивную упаковку для какой-либо страны, если она может купить определённую минимальную партию продукта. А Молдова, к примеру, из минимальной партии препарата в 35 тысяч штук упаковок конкретного лекарства покупает лишь 500 штук», – объясняет ситуацию правительство РМ.

В настоящее время информация о лекарствах, которые продаются в Молдове, указана в инструкциях на румынском и международном языках. Однако проблема в том, что главными потребителями лекарств являются пожилые люди, среди которых самый большой процент тех, кто не знает молдавский язык. К тому же, даже зная разговорный молдавский, очень сложно, а порой и невозможно разобраться с медицинскими терминами.

Согласно данным опросов населения Молдовы, которые проводит «Барометр общественного мнения», более половины респондентов высказываются за придание русскому языку статуса второго государственного.

Заявление же правительства Молдовы о том, что добавление инструкций на русском языке отразится на стоимости лекарств, сделав их дороже, сделано на фоне целенаправленной замены лекарственных препаратов, произведённых в странах СНГ, на европейские лекарства, несмотря на то что их стоимость при этом выросла до десяти раз. Это нисколько не смущает «европейское» правительство Майи Санду.