Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Главная / Украина

Молдаван зовут на баррикады

25 февраля 2021, 05:50  •  54 • Украина
Ренато Усатый призывает вернуться к ноябрьскому сценарию майдана
Лидер «Нашей Партии» и мэр города Бельцы Ренато Усатый выступил с заявлением, в котором назвал единственным выходом из создавшегося положения – революцию.
«Единственный путь – это полное очищение системы. Революция! Нет других вариантов. Граждане нашей страны возьмут ситуацию в свои руки, а я, если понадобится, возглавлю это народное движение. Я готов перед парламентом зачитать преамбулу из Всеобщей декларации прав человека ООН, где сказано, что народ имеет право на восстание. Да, до сих пор были морозы, была проблема, были неудачные попытки. Но сегодня, если мы хотим, чтобы в стране что-то изменилось, мы должны быть готовыми к жёстким действиям»,
– призвал Усатый в эфире передачи Politica на телеканале TV8.
Он уверен – Санду следует действовать решительнее, распустив парламент своим волевым решением, не обращая внимание на такие «мелочи», как Конституционный суд.
По мнению интернет-издания «Эхо Молдовы», политик предлагает вернуться к ноябрьскому сценарию майдана, который планировали запустить в случае победы И. Додона, объявив итоги выборов сфальсифицированными. Однако от одного желания Ренато Усатого майдан не соберётся, для этого необходима заинтересованность «западных кураторов» в очередной молдавской революции
«В одиночку Усатый не сможет спровоцировать конфликт по украинско-белорусскому сценарию. В условиях пандемии, экономического и политического кризиса в стране, революция закончится падением рейтингов для самих революционеров. Фейсбучные войска PAS не очень торопятся выходить на холодные улицы. Да и сама Санду не горит желанием связываться с Усатым. Он был ей нужен только на выборах»,
– пишет издание.
На этом фоне Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа DA» и бывший соратник Майи Санду, продолжает предлагать свою кандидатуру на пост премьер-министра.
Нэстасе уверяет, что его политическая сила продолжает выступать за досрочные парламентские выборы, однако после вынесения решения Конституционного суда они невозможны в ближайшей перспективе. В связи с чем экс-глава МВД призывает к объединению всех проевропейских сил, которые создадут прозападное миноритарное правительство с ним во главе.
«Платформа DA» подтверждает свою позицию, заключающуюся в принятии на себя ответственности за проевропейское миноритарное правительство, и призывает к переговорам все ответственные проевропейские партии, а также к началу срочных консультаций с президентом страны, чтобы быстро найти пути выхода из кризиса»,
– заявил Нэстасе.
Между тем владельцы автозаправочных станций уже анонсировали повышение цен на бензин.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 20:40
Война в Харькове: Нацкорпус избивает депутатов ОПЗЖ и партии Шария за русский язык и проспект Жукова
24 февраля 2021, 19:45
Жена Медведчука пригрозила Зеленскому «гибелью от меча»
24 февраля 2021, 17:55
Украинского политолога Юрия Дудкина обвинили в государственной измене за насмешки над Владимиром Зеленским в эфире ТВ
24 февраля 2021, 21:35
Эксперт объяснил, почему Украина вышла из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
24 февраля 2021, 23:25
Член совета при президенте оценил желание Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН
24 февраля 2021, 19:45
Виктор Медведчук запускает свой новый телеканал – «Первый независимый», наивно полагая, что ему позволят вещать
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 февраля 2021, 01:15
Президент Молдовы отказывается выполнять решения КС
25 февраля 2021, 02:05
«Без последствий не останутся»: в МИД России заявили о готовности ответить на новые а...
25 февраля 2021, 00:20
Кандидат на пост шефа ЦРУ назвал Россию ослабевающей державой
25 февраля 2021, 01:15
Замглавы Генштаба Армении лишился поста после насмешки над Пашиняном
25 февраля 2021, 00:20
Пашинян заявил о несостоятельности российских «Искандеров» во время конфликта в Нагор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 22:35
Холодильник made in Russia оскорбил украинского солдата
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
19 февраля 2021, 10:30
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.