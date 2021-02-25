Молдаван зовут на баррикады

Ренато Усатый призывает вернуться к ноябрьскому сценарию майдана

Лидер «Нашей Партии» и мэр города Бельцы Ренато Усатый выступил с заявлением, в котором назвал единственным выходом из создавшегося положения – революцию.

«Единственный путь – это полное очищение системы. Революция! Нет других вариантов. Граждане нашей страны возьмут ситуацию в свои руки, а я, если понадобится, возглавлю это народное движение. Я готов перед парламентом зачитать преамбулу из Всеобщей декларации прав человека ООН, где сказано, что народ имеет право на восстание. Да, до сих пор были морозы, была проблема, были неудачные попытки. Но сегодня, если мы хотим, чтобы в стране что-то изменилось, мы должны быть готовыми к жёстким действиям»,

– призвал Усатый в эфире передачи Politica на телеканале TV8.

Он уверен – Санду следует действовать решительнее, распустив парламент своим волевым решением, не обращая внимание на такие «мелочи», как Конституционный суд.

По мнению интернет-издания «Эхо Молдовы», политик предлагает вернуться к ноябрьскому сценарию майдана, который планировали запустить в случае победы И. Додона, объявив итоги выборов сфальсифицированными. Однако от одного желания Ренато Усатого майдан не соберётся, для этого необходима заинтересованность «западных кураторов» в очередной молдавской революции

«В одиночку Усатый не сможет спровоцировать конфликт по украинско-белорусскому сценарию. В условиях пандемии, экономического и политического кризиса в стране, революция закончится падением рейтингов для самих революционеров. Фейсбучные войска PAS не очень торопятся выходить на холодные улицы. Да и сама Санду не горит желанием связываться с Усатым. Он был ей нужен только на выборах»,

– пишет издание.

На этом фоне Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа DA» и бывший соратник Майи Санду, продолжает предлагать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Нэстасе уверяет, что его политическая сила продолжает выступать за досрочные парламентские выборы, однако после вынесения решения Конституционного суда они невозможны в ближайшей перспективе. В связи с чем экс-глава МВД призывает к объединению всех проевропейских сил, которые создадут прозападное миноритарное правительство с ним во главе.

«Платформа DA» подтверждает свою позицию, заключающуюся в принятии на себя ответственности за проевропейское миноритарное правительство, и призывает к переговорам все ответственные проевропейские партии, а также к началу срочных консультаций с президентом страны, чтобы быстро найти пути выхода из кризиса»,

– заявил Нэстасе.

Между тем владельцы автозаправочных станций уже анонсировали повышение цен на бензин.