200 лет назад был принят Устав об образовании Бессарабской области в составе Российской империи. Документ даровал недавно присоединённым к России молдавским землям широкую автономию и многочисленные права. Из-за массового переселения в междуречье Дуная, Прута и Днестра немолдавского населения, а также из-за коррумпированности части местной знати автономия со временем была урезана, но это не помешало Бессарабии стать одним из наиболее процветающих регионов государства. О перипетиях бессарабской истории и их влиянии на современную политику — в материале RT.

Загадочный народ

Во времена Античности по территории современной Бессарабии (историческая область между Прутом, Днестром, Дунаем и Чёрным морем) проходила граница между дако-фракийскими народами и ираноязычными кочевниками причерноморских степей — скифами и сарматами. В начале II века н. э. римский император Траян предпринял ряд походов в Дакию, в результате которых регион в 106 году стал частью Римской империи.

В III столетии н. э. Бессарабия была заселена готами, а затем на её земли проникли славяне, болгары и венгры. На пике могущества древнерусского государства часть Бессарабии входила в его состав, а затем перешла по наследству к галицко-волынским князьям. На юге Бессарабии, в исторической области Буджак, кочевали печенеги и половцы, на смену которым пришли монголо-татары и ногайцы.

Момент появления в Бессарабии восточно-романских народов изучен плохо.

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«Этногенез молдавского народа и вообще восточных романцев относится к числу самых плохо разработанных областей знаний в сфере этногенеза современных народов Восточной Европы. Он до сих пор в значительной степени остаётся загадкой», — отметил в беседе с RT экс-советник президента Молдавии, доктор истории, профессор Марк Ткачук.

По словам эксперта, все существующие версии этногенеза восточных романцев нельзя признать удовлетворительными, а научные интерпретации в этой сфере сильно политизированы.

«Румыны считают восточно-романские народы чуть ли не потомками древних римлян. Однако на самом деле после ухода Рима население в этом регионе сменялось несколько раз, и восточные романцы, скорее всего, являются потомками горных пастушьих племён, говоривших на латыни», — заявил RT главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Владислав Гросул.

По его словам, в летописях есть указания на то, что предки современных восточно-романских народов пришли с земель, лежащих к югу от Дуная. Согласно исследованиям самого профессора Гросула, наиболее вероятной прародиной молдаван является территория современной Сербии. На это указывают данные историографии и лингвистики.

На фоне улучшения отношений между Сербией и Венгрией предки молдаван в XIII веке переселились на земли, лежащие на севере современной Румынии. А в XIV столетии монголы были вытеснены за Днестр, и на территории Бессарабии началось формирование молдавской государственности. После развала Галицко-Волынского княжества Молдавия приросла землями на севере, а чуть позже вытеснила татар с территории Буджака.

Однако расцвет государства продолжался недолго. Уже в середине XV века Молдавия попала в вассальную зависимость от Османской империи, которая постепенно стала урезать автономию княжества.

Российский фактор

Стремясь вывести княжество из-под турецкой зависимости, молдавский володарь Дмитрий Кантемир в 1711 году присягнул на верность Российской империи. Пётр I летом того же года предпринял против Османской империи Прутский поход, надеясь отбить у турок Северо-Западное Причерноморье, но кампания завершилась провалом, а сам царь лишь благодаря усилиям дипломатов и коррумпированности турецкой знати, которую ему удалось подкупить, сохранил себе жизнь и свободу.

Передать Молдавию под протекторат России Османской империи пришлось только по Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года. Однако уже в 1791 году, согласно Ясскому миру, граница между Россией и Турцией была установлена по реке Днестр. Опасаясь расправ со стороны османов, многие молдаване бежали на территорию Российской империи.

В. Сибирский, Е. Данилевский. Штурм Измаила. Диорама

В начале XIX века турецкие власти развернули репрессии против лояльной по отношению к России молдавской и валашской знати, и официальный Санкт-Петербург вступил в войну 1806—1812 годов, в очередной раз разгромив Оманскую империю.

«В последнее время часто звучат исторические фейки о том, что Россия якобы отвоевала Бессарабию у Молдавского княжества. Однако Молдавское княжество находилось в зависимости от Турции и не являлось субъектом международной политики», — подчеркнул в разговоре с RT Марк Ткачук.

«До 1812 года единой Бессарабии не существовало. Это было несколько совершенно различных территорий: Хотинская райя на севере, напрямую подчинявшаяся туркам, центральная Бессарабия, входившая в состав Молдавии, Бендерская райя, ногайские земли и османские крепости, стоявшие вдоль Дуная и берега Чёрного моря. Население будущей Бессарабии было неоднородным. На севере рядом с молдаванами жило много русинов, на юге обитали ногайцы и стояли многочисленные турецкие гарнизоны», — отметил Владислав Гросул.

В мае 1812 года был подписан Бухарестский мирный договор, согласно которому Османская империя уступила России Пруто-Днестровское междуречье — Бессарабию, а также гарантировала населению Молдавии и Валахии обещанные ранее права и привилегии.

В составе Российской империи

«Де-факто Бессарабская область возникла ещё в 1812 году. А 11 мая 1818 года был официально принят устав о её образовании. В Румынии любят говорить, что таким образом Россия оторвала Бессарабию от «матери-родины». Но на самом деле, напротив, молдаване Бессарабии воссоединились с соотечественниками, жившими за Днестром», — заметил Владислав Гросул.

По словам эксперта, Бессарабию в это время называли Южной Финляндией, потому что Санкт-Петербург предоставил ей достаточно широкую автономию.

Согласно уставу, Бессарабская область имела собственные органы власти (законодательный и распорядительный) — Верховный совет и областное правительство, которым руководил гражданский губернатор. Языками делопроизводства были одновременно русский и молдавский. Молдавская же знать уравнивалась в правах с российским дворянством.

«Такие широкие права получали не все присоединяемые к России земли. Но молдаван российские власти считали своими, это был православный народ», — подчеркнул Гросул.

Однако со временем автономию Бессарабии пришлось урезать. На то было сразу несколько причин. В частности, некоторые историки утверждают, что российская администрация столкнулась с тотальной коррумпированностью местной знати, которая стала использовать автономные права для личного обогащения. В свою очередь, Владислав Гросул отметил такой фактор, как изменение этнокультурного состава населения Бессарабии.

Е. Мустяца. Пушкин в Молдавии

«Служивший в начале 1820-х годов в Бессарабии Александр Пушкин писал о ней: «Сия пустынная страна священна для души поэта». Регион и в XVIII веке не был слишком плотно заселён, а вместе с турецкими властями его покинули мусульмане, составлявшие примерно половину населения Бессарабии.

Российские власти стали переселять на освободившиеся территории болгар, гагаузов, немцев, албанцев и даже швейцарцев с чехами. Всем этим народам было проблематично жить по молдавским законам, которые во многом были устаревшими, поэтому при Николае I были предприняты шаги, направленные на унификацию законодательства Бессарабии с общероссийским. В 1828 году был утверждён новый проект устава, существенно сокративший её автономию», — рассказал эксперт.

А в 1873 году область официально стала российской губернией и оставалась таковой вплоть до 1918 года.

«В 1812 году, когда Бессарабия была присоединена к России, её население составляло всего 250 тыс. человек. За 100 лет оно выросло в десять раз — до 2,5 млн. Это очень красноречивый показатель. Среди молдаван естественный прирост населения был выше, чем среди других православных народов Российской империи. Кроме того, из Румынии в Молдавию переселялось больше людей, чем из Молдавии в Румынию», — подчеркнул Гросул.

По его словам, молдавские крестьяне жили ощутимо богаче румынских.

«Россия несла элементы модернизации, просвещения, иного уклада жизни, нежели тот, который был в составе османской Порты. Из России в Бессарабию после 1812 года пришло и образование, и законодательная деятельность, и урбанизация, и европейский костюм. Но самое парадоксальное заключается в том, что вместе с Россией в Бессарабию пришли вещи, которые были запрещены в самой России, — определённый уровень гражданских свобод и революционного вольнодумства», — рассказал Марк Ткачук.

Выходцы из Бессарабии принимали активное участие в руководстве Российской империей. Согласно подсчётам Владислава Гросула, 32 уроженца области стали российскими генералами и адмиралами, что немало для такого небольшого региона. В Бессарабии открывались школы и семинарии. Правда, начиная с эпохи Николая I имперские власти взяли курс не только на политическую, но и на культурную унификацию Бессарабии и проводили её русификацию. В 1905 году эта политика была свёрнута, после чего началось динамичное развитие молдавской культуры.

Время перемен

На фоне революционных событий 1917 года на территории Бессарабии была объявлена Молдавская демократическая республика, входившая в состав России, которая в начале 1918-го объявила о своей независимости.

В январе 1918 года под предлогом борьбы с анархией в Бессарабию вошли румынские войска. Местное население отреагировало на это без энтузиазма.

«Крестьяне Бессарабии знали, что они живут лучше румынских. Дворяне были удовлетворены своим положением в России, им не нравилась революция, но покидать страну они не хотели.

Буржуазия Бессарабии состояла в значительной мере из евреев, армян и греков, которые даже не владели романскими языками и которым в Румынии просто нечего было делать. Все основные социальные группы и политические партии Молдавии были против присоединения к Румынии», — отметил Владислав Гросул.

Местное население оказывало румынской армии активное сопротивление. А в феврале румынские войска были разбиты советскими частями. В марте 1918 года власти Румынии гарантировали Москве, что освободят Бессарабию. Однако Бухарест воспользовался тем, что ситуация на других фронтах складывалась для Красной армии не лучшим образом, и взятые на себя обязательства не выполнил. В ноябре 1918 года Румыния официально присоединила Бессарабию. Советская Россия этого акта не признала.

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Под властью Бухареста ещё недавно процветающая Бессарабия превратилась в отсталый аграрный край, свыше 70% населения которого было неграмотным. В 1940 году в ходе освободительного похода Красной армии Бессарабия вернулась под власть Москвы. На территории Буджака советские власти сформировали Измаильскую область в составе УССР (позже она стала частью Одесской области), а на остальных землях Бессарабии возникла Молдавская ССР. В послевоенные годы в МССР было построено 162 крупных промышленных предприятия, республика стала одним из союзных лидеров в области пищевой и лёгкой промышленности, грамотность её населения достигла практически абсолютного уровня.

В 1991 году на базе МССР возникло независимое государство Молдавия, власть в котором изначально досталась прорумынски настроенным националистам, в результате чего произошёл приднестровский конфликт.

Сегодня в Румынии популярны унионистские идеи: в последние годы ряд представителей бухарестского политикума заявляют об исторических правах Румынии на территорию Молдавии и Южной Бессарабии, входящей сегодня в состав Украины. Однако, по словам экспертов, с точки зрения исторической науки подобные заявления совершенно несостоятельны.