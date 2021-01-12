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Молдаван превращают в румын второй свежести

12 января 2021, 12:55  •  30 • Украина
Румынская экспансия в Молдавии переходит в завершающую фазу
Румынская националистическая партия «Альянс за объединение всех румын» (AUR) открывает своё представительство в Кишинёве, во главе которого встанет депутат парламента Румынии Борис Волосатый.
На румынских парламентских выборах в декабре 2020 г. националисты из AUR получила 33 места в парламенте и 14 мест в сенате. Это был неожиданно высокий результат. Партия представляет собой оппозиционную националистическую силу, более прямолинейно выражающую «интересы румынского народа», чем румынское правительство, ориентированное на Брюссель.
Глава AUR Георге Симион известен тем, что основал в 2012 году радикальную организацию «Акция-2012», требовавшую объединения Молдавии с Румынией. Симион прибыл в Бельцы, самый «русский» город Молдавии, где провёл акцию под лозунгом «Бельцы ощущают себя румынским городом». Он требовал от Бухареста отпраздновать столетие Великой Румынии в 2018 г. на самом высоком государственном уровне.
AUR умело спекулирует на неприятии румынами политики ЕС по насаждению однополых «браков» и вытеснению церкви на обочину общественной жизни. Критикуя Брюссель за «потребительское отношение» к Румынии, AUR завоевала симпатии зарубежных румын, став лидером голосования на избирательных участках в Испании, Италии и Франции.
«Националистическая партия в стиле «всё ради Румынии» – такая риторика имеет потенциал привлечь большое количество людей [в Румынии]»,
– комментирует успех AUR на парламентских выборах доцент кафедры политологии Бухарестского университета Клаудиу Туфис (Claudiu Tufis).
Символично, что партия была основана 1 декабря 2019 г. в городе Альба Юлия, где 101 год назад, 1 декабря 1918 г., было провозглашено присоединение Трансильвании к Румынии.
AUR – не первая румынская политическая сила, раскинувшая свои шатры в Молдавии. Свои отделения здесь уже открыли Национал-либеральная и Социал-демократическая партии. Румынская пропаганда в Молдавии и распространение доктрины унионизма при Майе Санду всё больше перерастают в прямую угрозу государственному суверенитету Республики Молдова, превращая молдаван в румын второй свежести.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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