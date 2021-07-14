Молдаван готовят к переходу на положение второсортного народа

Осталось сделать их недружественной к России нацией

Молдавская партия «Действие и солидарность» под предводительством Майи Санду, а точнее американского посла Дерека Хогана, победила 11 июля на парламентских выборах в Молдавии. Кстати сказать, победители показали блестящий пример гибридной войны. Целая свора миссионеров «Града на холме» с псалмами о правах человека в одной руке и пачками долларов в другой так умело шлифовала мозги местных политиканов, что те окончательно уверовали в чужого бога и устроили камлания вокруг заокеанских идолов. Даже бус и сережек не понадобилось. Хватило пьянящего опиума «принадлежности к Западу».

Однако ликование Госдепа США и активистов партии Санду, поголовно имеющих в карманах заграничные румынские паспорта, почему-то не подхвачено рядовыми молдаванами: они начинают подозревать, что им предстоит превратиться в «бессарабов». В этой гипотетической трансформации есть одна любопытная особенность: значительная часть «бессарабов», зарабатывающая отхожим промыслом, почему-то не рассматривает Румынию в качестве «земли обетованной» и не рвётся туда на заработки. Приоритетными странами выезда молдаван на работу являются Италия, Великобритания, Франция, Испания и Польша. Россия в этом списке из-за падения курса рубля потеснилась, но всё равно остается в первых рядах.

А почему не Румыния?

Потому что там много не заработаешь? Или там не дадут много заработать? Вопрос неоднозначный. В какой плоскости искать объяснение? Один из ответов даёт мне подруга семьи, московская молдаванка, врач по профессии. Ее престарелые родители живут в Молдавии, а у неё уже российский паспорт, и она не собирается возвращаться на родину. Ей хорошо здесь.

«Мои родители, – говорит она, – педагоги, в детстве пережили румынскую оккупацию. Отец без непечатных выражений то время вспоминать не может, хотя был тогда маленьким мальчиком. По его словам, румыны относились к нам как к скоту, хотя сами были грязными свиньями. Мы были на положении второсортного народа».

Таких свидетельств много. Румынская оккупация оставила такой глубокий след в жизни молдаван, что это не забыто до сих пор. Не только потому, что румынские солдаты вели себя гнусно, но и потому, что они принесли с собой общий принцип отношения «Великой Румынии» к «чумазой Бессарабии». А это не забывается. И, судя по всему, не совсем изжито.

Вот и нет среди рядовых молдаван сильного желания воссоединяться с румынской «землей обетованной». Каждая нация стремится чувствовать себя достойной участницей жизни среди других народов, а исторический опыт молдаван служит для них предостережением. Тем более что есть выбор.

Ну а если их попытаются заставить полюбить Румынию насильно, то начнётся совсем другая история. Ведь насильно мил не будешь.

Конечно, американцам наплевать, будут молдаване из-за такого «искусственного скрещивания» на них обижаться или нет. Для американцев главное заключается в том, что они делают еще один шаг к окружению Российской Федерации кольцом недружественных режимов. Прорыв уже состоялся. Румынские мальчики и девочки скоро окончательно заполонят кишиневские кабинеты и резко крутанут штурвал управления в направлении «вест».

Дело осталось за малым: сделать молдаван недружественной к России нацией. Правда, в этом пункте меня терзают сомнения….